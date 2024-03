Der russische Präsident Wladimir Putin nennt den Anschlag auf die „Crocus City Hall“, der mehr als 140 Menschen nahe Moskau das Leben kostete, eine „barbarische terroristische Tat“.

Alle Angreifer seien festgenommen worden und hätten versucht, in die Ukraine zu fliehen, sagte der Kremlchef am Samstagnachmittag in einer Fernsehansprache. Vorläufige Informationen deuteten darauf, dass einige Personen auf ukrainischer Seite bereit gewesen seien, sie von Russland aus über die Grenze zu lassen, so Putin.

IS reklamierte die Tat für sich

Mehrere Terroristen hatten am Freitagabend auf Besucher der Konzerthalle in Krasnogorsk bei Moskau geschossen und die Halle daraufhin in Brand gesetzt. Noch am Abend des Anschlags hatte die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) die Tat für sich reklamiert, Sicherheitsexperten halten das Bekennerschreiben für authentisch.

Brisant ist die Ansprache des russischen Präsidenten vor dem Hintergrund, dass er Anfang der Woche Warnungen der USA zu einem geplanten terroristischen Angriff noch als „Provokation des Westens“ abgetan hatte. Unterdessen steigen die Opferzahlen immer weiter an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Alexey Yusupov, Russland-Experte bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, nannte das Attentat „einen der blutigsten Anschläge in Russlands moderner Geschichte“.

Könnte die Fahrlässigkeit des Kreml und der Inlandsgeheimdienste Putins Machtbasis gefährlich werden? Zwei Experten antworten.

Die Fehleinschätzung der Bedrohung sei „hochnotpeinlich für Putin“, urteilt Terrorismusexperte Peter Neumann – vor allem, wenn man bedenke, dass Putin seine erste Präsidentschaftswahl im Jahr 2000 mit dem Versprechen, den Islamismus zu bekämpfen, gewann. „Er hat damals gezeigt, dass er ein starker Mann ist, der durchgreift, den Aufstand in Tschetschenien zurückschlagen konnte und mit harter Hand gegen Dschihadisten vorgeht“, sagte Neumann.

Peter R. Neumann ist Professor für Sicherheitsstudien am King’s College London und Terrorismus-Experte.

Dass er das nun den Hinweis der Amerikaner öffentlich zurückgewiesen hat, sei sehr „sehr gefährlich für ihn, weil ihn das nachlässig und dumm aussehen lässt“, so Neumann weiter.

Und um von diesem „Versäumnis abzulenken“, versuche der Kreml nun, „den Anschlag der Ukraine in die Schuhe zu schieben“. Nachdem der FSB am Samstagmorgen verkündet hatte, elf Verdächtige, darunter vier der Angreifer, festgenommen zu haben, folgten zugleich Anschuldigungen gegen die Ukraine.

Die Ukraine weist Anschuldigungen zurück

Die vier mutmaßlichen Terroristen, so teilte der FSB mit, hätten „Kontakte auf der ukrainischen Seite der Grenze“. Kurz darauf drohte der russische Abgeordnete und Ex-General Andrej Kartapolow der Nachrichtenagentur RIA zufolge „eine deutliche Reaktion auf dem Schlachtfeld“ an, sollte sich herausstellen, „dass die Ukraine hinter dem Angriff auf die Konzerthalle bei Moskau steckt“.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Ukraine oder Ukrainer mit den Schüssen zu tun hatten. John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA

Doch Experten halten einen Zusammenhang für unwahrscheinlich. Auch die USA mahnten in einer ersten Reaktion an, keinen Zusammenhang mit der Ukraine herzustellen. „Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Ukraine oder Ukrainer mit den Schüssen zu tun hatten“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, in Washington.

Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR wies die Behauptungen von Putin zu einer angeblichen Verwicklung der Ukraine deutlich zurück. Putins Anschuldigung sei eine „absolut falsche und absurde Aussage“, sagte HUR-Vertreter Andrij Jussow laut ukrainischen Medien.

„Dafür muss man kein Experte für Sicherheitsfragen sein“, führte Jussow demnach aus: „Seit mehr als zwei Jahren dauert die Vollinvasion an, die Grenzgebiete sind voller feindlicher Truppen, Spezialagenten, Vertretern von Geheimdiensten und Sicherheitskräften. Die Grenzlinie ist vermint, sie wird mit allen Mitteln überwacht - darunter Luftaufklärung von beiden Seiten.“ Der Ukrainer fügte hinzu: „Natürlich kann diese Version keiner Kritik standhalten.“

Eine Gefahr für das Regime Putins in Russland?

Alexey Yusupov von der Friedrich-Ebert-Stiftung sieht die Stabilität des russischen Regimes durch den Angriff bedroht. Er habe offenbart, wo die Schwachstellen des Sicherheitsapparates liegen. „Wenn man sich die ganze Zeit auf Ukrainer, Regimekritiker, Kriegsgegner, Mitarbeiter Nalwanys, Sympathisanten der Opposition und auf Saboteure konzentriert und dann noch einen anspruchsvollen Krieg führt, bei dem auch eine russische Region ständig unter Beschuss steht, dann

verliert man den Fokus auf Dinge, die auch noch da sind.“

Alexey Yusupov

Dazu gehöre unter anderem islamistischer Terror. Doch eigentlich könne Putin sich das eine Woche nach der Präsidentschaftswahl, mithilfe derer er sich an der Macht hat legitimieren lassen, nicht leisten. „Sicherheit und Stabilität sind die Kernwährung des russischen Regimes“, sagt Yusupov.

Der FSB müsse sich nun viele unangenehme Fragen gefallen lassen. Etwa, was der Geheimdienst genau gemacht habe. „Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass die Sicherheitsorgane überrascht werden“, so Yusupov weiter.

„Jetzt, wenn wir uns die Bilder des Anschlags angucken und die Nachrichtenmeldungen, dann scheint das so, als hätte nur die städtische Polizei mit einer Einheit reagiert und nicht die sonst in solchen Fällen einsetzbaren FSB-Sondereinheiten ,Wympel’ und ,Alpha’. Wo waren die? Sind sie im Krieg? Sind sie dort gebunden? Ist die Hauptstadt deshalb ungeschützt? All diese Fragen schwirren jetzt herum und das ist natürlich ein großes Problem für den Kreml.“