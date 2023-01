Satireblatt „Charlie Hebdo“ verspottet Ayatollah Chamenei Iran droht Paris mit Konsequenzen nach der Veröffentlichung

Nach der Veröffentlichung von Karikaturen über Ayatollah Ali Chamenei in der französischen Satirezeitung „Charlie Hebdo“ hat der Iran Frankreich mit Konsequenzen gedroht.

Die „beleidigende“ Handlung werde „nicht ohne eine wirksame und entschlossene Antwort bleiben“, schrieb Außenminister Hossein Amir-Abdollahian am Mittwoch auf Twitter. Teheran werde der französischen Regierung „nicht erlauben, die Grenzen zu überschreiten“. Sie habe „definitiv den falschen Weg gewählt“.

Die Wochenzeitung „Charlie Hebdo“ hatte am Mittwoch in einer Sonderausgabe zum Jahrestag des tödlichen Anschlags auf ihr Pariser Büro dutzende Karikaturen veröffentlicht, in denen der oberste geistliche Führer des Iran verspottet wurde.

Die Zeitschrift erklärte, die Karikaturen seien Teil eines Wettbewerbs, den sie im Dezember zur Unterstützung der regierungskritischen Proteste im Iran ausgeschrieben hatte.

Der Iran wird seit dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini am 16. September von einer Protestwelle erschüttert. Amini war zuvor von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil ihr ein Verstoß gegen die strengen islamischen Kopftuchvorschriften für Frauen vorgeworfen wurde.

Die iranischen Behörden prangern die landesweiten Demonstrationen als „Unruhen“ an. Sie beschuldigen den Westen und Oppositionsgruppen, die Unruhen zu schüren.

2015 war „Charlie Hebdo“ zum Ziel eines islamistischen Anschlags in Paris geworden, nachdem das Blatt mit der Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen weltweit Empörung bei strenggläubigen Muslimen ausgelöst hatte. (AFP)

