Staatsbegräbnis für Berlusconi Noch nach seinem Tod spaltet er Italien

Dass er Italien jahrzehntelang geprägt und tief verwandelt hat, steht außer Zweifel, für Berlusconis Anhänger:innen wie für das Gegenlager. Aber dass er das zum Besten Italiens getan hat, wie er selbst sein Leben lang verbreitete, bezweifeln sehr viele im Land.

Deshalb gibt es praktisch seit Montag, als der Mehrfachpremier 86-jährig starb, erneut heftigen Streit um ihn, genauer: darüber, wie sein Tod staatlicherseits zu begehen sei.

Am Mittwochnachmittag soll nicht nur ein Staatsbegräbnis im Mailänder Dom stattfinden – darüber zu bestimmen, hat die Regierung das Recht. Die regierende Mehrheit, in der Berlusconis Partei Forza Italia die kleinste Partnerin ist, hat aber auch für eine Woche beide Parlamentskammern geschlossen und den normalen Regierungsbetrieb trauernd eingestellt, Parteitreffen sind verschoben.

Alles, so schreibt die römische Tageszeitung „La Repubblica“ heute, „für die letzte Verbeugung vor dem Monarchen“. Das habe es so noch nie gegeben. „Zwangstrauer“ nennt es die Kommentatorin Serenella Mattera.

Es wird einem angst, wenn man eine Kaserne der Steuerpolizei mit Trauerflaggen sieht für einen, der wegen Steuerbetrugs verurteilt wurde. Riccardo Ricciardi, Politiker der Fünf-Sterne-Bewegung

Ein Zwang, dem sich nicht alle beugen. Selbst Unterschriftenlisten zirkulieren dagegen. Die Pflicht, für „Berluskaiser“, den „Kaiman“ und aberkannten „Cavaliere“ Halbmast zu flaggen, lehnte etwa Tomaso Montanari ab. Der Kunsthistoriker ist Rektor der Università di Stranieri in Siena.

Warten auf den Trauerzug: Fans des Verstorbenen auf dem Mailänder Domplatz am Mittwoch. © AFP/PIERO CRUCIATTI

In einem offenen Brief schrieb er an die Mitglieder seiner Uni, auch wenn jeder Tod Kummer bereite, bleibe ein Urteil über die Taten des Toten zu Lebezeiten doch nötig:

„Ja, Berlusconi hat Geschichte gemacht. Aber das hat er damit getan, dass er die Welt und Italien deutlich schlechter hinterlassen hat, als er sie vorfand.“ Und der Professor zählt auf: Mitgliedschaft in der putschistischen Loge P2, seine mafiosen Beziehungen, die Verachtung für die Justiz „bis zur Verwandlung von allem in Ware, angefangen mit den Körpern der Frauen in seinen Fernsehsendern“.

Berlusconi habe den Faschismus salonfähig gemacht, als er dessen Nachfolger:innen in seine Regierung holte, er habe die Lüge systematisch als politische Methode etabliert und sein persönliches Interesse über alles gestellt.

Er sei alles in allem das krasse Gegenteil eines Staatsmanns“ gewesen, ein „grotesker Zerstörer des Projekts der Verfassung“ Italiens. Jeder müsse seinem Gewissen folgen. Deswegen, so Montanari weiter, werde er die Anweisung nicht befolgen, seine Universität per Halbmast zu beflaggen, denn „eine Universität, die sich vor einer solchen Geschichte verbeugt, ist keine Universität“.

Im Oppositionslager ist man ähnlicher Meinung. „Es wird einem angst, wenn man eine Kaserne der Steuerpolizei mit Trauerflaggen sieht für einen, der wegen Steuerbetrugs verurteilt wurde“, kommentiert Riccardo Ricciardi von der Fünf-Sterne-Bewegung.

Sein Parteichef, der frühere Premier Giuseppe Conte, wird nicht an den Trauerfeierlichkeiten für Berlusconi teilnehmen. Gut vertreten werden am Nachmittag im Mailänder Dom die Sozialdemokrat:innen sein, an ihrer Spitze Parteichefin Elly Schlein.