Tag 432 der Ukraine-Invasion Jede vierte Person in der Ukraine ist von Armut betroffen

Die Regierung in Kiew hofft, dass mit der Gegenoffensive der Krieg noch in diesem Jahr beendet werden kann. Das ist aus vielen Gründen nachvollziehbar - einer ist die wirtschaftliche Situation im Land, die für viele Millionen Ukrainer prekär ist, und häufig in der Berichterstattung über das Land untergeht.

Über den Westen des Landes und die Hauptstadt Kiew hinaus grassiert die Armut. Ein Viertel der Ukrainer gelten offiziell als von Armut betroffen - vor dem Krieg waren es fünf Prozent -, das sind mehr als sieben Millionen Menschen. Die Arbeitslosenquote bewegt sich auf die 40 Prozent zu, die Inflation liegt bei mehr als 25 Prozent. Ukrainer berichten, dass sich die Preise, vor allem auch für Lebensmittel, teilweise verdoppelt haben – die Löhne dagegen stagnieren. Ein Supermarkteinkauf wird für viele Menschen unbezahlbar.

Ökonomisch wie militärisch hält die Hilfe aus dem Westen das Land über Wasser - Renten müssen gezahlt und der Sold der Soldaten entrichtet werden. Kürzlich sorgten Kürzungspläne für Unruhe unter den Soldaten. Rund ein Drittel ist das Bruttoinlandsprodukt während des Krieges gesunken, was vor allem damit zusammenhängt, dass das Schwarze Meer als Handelsroute ausfällt (außer für Getreide, hier wird das Abkommen mit Russland in den nächsten Tagen neu verhandelt).



An diesem Punkt schließt sich auch der Kreis zur Gegenoffensive: Sollte tatsächlich eine Rückeroberung der Südukraine das Ziel sein und gelingen und auch die Krim in Reichweite der Artillerie kommen, wäre das Schwarze Meer für ukrainische Schiffe sehr viel sicherer, militärisch wie ökonomisch ein großer Schritt für die Ukrainer.

