Tag 478 der Ukraine-Invasion Der Versuch die getöteten russischen Soladaten zu zählen

Russland hat sich seit jeher bedeckt gehalten, wenn es darum ging, wie viele Soldaten das Land im Krieg gegen die Ukraine verloren hat. Veröffentlichte Zahlen anderer Staaten beruhen daher vor allem auf Schätzungen.

Die britische BBC hat gemeinsam mit mehreren Partnern (unter anderem einer unabhängigen russischen Organisation) seit Beginn der Offensive die Todesopfer gezählt – und die Geschichten hinter den nackten Zahlen recherchiert. Die Quellen: öffentliche Register, Zeitungsartikel, Social Media. Herausgekommen ist ein Artikel, den es sich im Original anzuschauen lohnt.

So greift die BBC zwei Fälle aus den 25.000 gezählten Toten heraus: Auf der einen Seite Nikita Loburets, ausgebildeter Soldat, gestorben nach drei Monaten im Krieg im Alter von 21 Jahren in einem Dorf bei Charkiw. Auf der anderen Seite Alexander Zubkov, ein Häftling, der von Wagner rekrutiert wurde, gestorben nach fünf Monaten im Krieg im Alter von 34 Jahren in Bachmut.

Die beiden Männer wurden nicht zufällig herausgegriffen, sondern weil sie für die toten russischen Soldaten stehen, die in einem bestimmten Kriegszeitraum besonders häufig starben: Das waren zu Beginn des Krieges die ausgebildeten jungen Soldaten und ein Jahr nach der Invasion rekrutierte Häftlinge wie Alexander.

Der Sender hat auch versucht, die Zahl der Toten in Gruppen einzuteilen: Wer war Offizier? Wer hatte bei Wagner angeheuert? Wer war freiwillig in den Krieg gezogen? Doch bei Tausenden konnte dies nicht ermittelt werden. Manchmal aber, so schreibt die BBC, erfuhren Hinterbliebene überhaupt erst durch die Recherche vom Tod eines Angehörigen.

So wie Anna (Name geändert), die nicht wusste, wo ihr Ex-Partner und Vater ihrer Tochter abgeblieben war – bis die BBC sie kontaktierte und ihr sagen konnte, dass der 60-Jährige in der Schlacht um Bachmut ums Leben kam. Auch er war als Häftling rekrutiert worden.

