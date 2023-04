Tote auf beiden Seiten Ukraine meldet Schießerei zwischen russischem Militär und Wagner-Gruppe

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat Gefechte zwischen russischen Militärs und der Wagner-Gruppe gemeldet. Der auf Facebook veröffentlichte Post beschreibt die Verluste der russischen Besatzungstruppen weiterhin als schwerwiegend. Die Verantwortung für die Rückschläge und taktische Fehleinschätzungen würden sich russische Streitkräfte und Wagner-Söldner gegenseitig zuschieben.

Laut Angaben des Generalstabs sei es daher in der Siedlung Stanytsia Luhanska, im Gebiet Luhansk, zu einer Auseinandersetzung zwischen russischen Soldaten und Söldnern der Wagner-Gruppe gekommen. Infolge der Schießerei seien Tote auf beiden Seiten zu beklagen. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Weiterhin berichtet der Generalstab von einer Vielzahl verwundeter Russen. In medizinischen Einrichtungen fehle es an Medikamenten und Verbandmaterial. Russische Angreifer hätten infolgedessen bereits eine örtliche Schule in Mistky, im Gebiet Luhansk, in ein Militärkrankenhaus umfunktioniert. (Tsp)