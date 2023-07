Ukraine-Invasion Tag 520 Jetzt müssen Kiews Truppen die „Drachenzähne“ überwinden

Auf drei der vier aktuellen Hauptangriffsachsen der Ukrainer konnten Kiews Soldaten in den vergangenen Tagen Erfolge vermelden. Ganz im Westen ist das Dorf Robotyne fast eingekesselt, weiter östlich wurde am Donnerstag die Eroberung von Staromajorske bekannt gegeben. Noch weiter östlich im Raum Bachmut ist der Ort Klischtschijiwka weitgehend erobert, das Städtchen Awdijiwka steht vor dem Fall.

Wem diese Namen nichts sagen: Allen Orten gemein ist, dass sie strategisch wichtig sind, entweder weil sie den Ukrainern erlauben, nun direkt auf die russischen Hauptverteidigungslinien vorzurücken oder – wie im Raum Bachmut – wichtige Versorgungsrouten unterbrechen.

Auf einigen Videos von ukrainischen Soldaten aus der Südukraine, die sich seit gestern in den sozialen Netzwerken verbreiten, sind die sogenannten „Drachenzähne“ zu erkennen. Dabei handelt es sich um Betonpyramiden, die Panzer aufhalten sollen und nach den ausufernden Minenfeldern und Schützengräben die erste Befestigung der Hauptlinien darstellen – das Bild unten zeigt die Verteidigungsanlagen der Russen südlich von Robotyne (Quelle hier).

Die Frage ist, ob die Geschwindigkeit der Eroberungen in den kommenden Tagen so hoch wie aktuell bleibt. Ist das so, würde es darauf hindeuten, dass die russischen Verteidigungslinien tatsächlich geschwächt sind und die Russen ein Problem haben, Reserven zu aktivieren und genug Munition bereitzustellen. Die ukrainische Gegenoffensive würde dann tatsächlich die Geschwindigkeit aufnehmen, die Kiew sich schon vor acht Wochen erhofft hatte.

Zwei Ortsnamen, die in diesem Zusammenhang in den nächsten Tagen wichtig werden: Staromlynivka, das vier Kilometer südlich von Staromajorske liegt. In dem Ort laufen zwei wichtige Straßen zusammen. Kurz dahinter haben die Russen ihre Hauptverteidigung in dieser Region aufgebaut. Der zweite Ort ist Tokmak weiter westlich, der stark befestigt ist. Von dort ließe sich der Vorstoß bis ans Asowsche Meer durchführen.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: