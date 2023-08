Ukraine-Invasion Tag 544 Mit diesen Tricks unterstützt China die russische Kriegswirtschaft 

China und Russland haben seit jeher enge Verbindungen. Im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine suggeriert Peking aber, als neutraler Vermittler aufzutreten. Zuletzt nahm das Land etwa an der Ukraine-Konferenz im saudi-arabischen Dschidda teil und stellte dort erneut seinen Friedensplan für eine Lösung des Konflikts vor.

Das hält chinesische Unternehmen aber offenbar nicht davon ab, für die Kriegsproduktion wichtige Güter nach Russland zu liefern, wie der britische „Telegraph“ berichtet (Quelle hier). Die Zeitung hat Handelsdaten ausgewertet, die zeigen sollen, wie dies vonstattengeht. Demnach sind die Exporte aus China mit potenzieller militärischer Nutzung seit Beginn des Krieges stark angestiegen. Solche Güter, so heißt es in dem Bericht, werden als Güter mit doppeltem Verwendungszweck deklariert, was darauf hinweisen soll, dass sie auch für zivile Zwecke geeignet sind.



Ein Beispiel: Das Unternehmen Yiwu Wojie Optics Instrument hat laut dem Bericht optische Visiere an die russische Firma CEK geliefert. Auf den Rechnungen ist vermerkt, dass die Geräte für die Jagd bestimmt seien, obwohl sie auch an militärischen Waffen angebracht werden können. Ein anderes: Ein chinesischer Drohnenexporteur soll in den Wochen vor dem Krieg 1000 Drohnen unter doppeltem Verwendungszweck nach Russland geschickt haben. Geliefert wurden sie an eine Firma namens Samson, die sich als Großhändler für Kinderspielzeug bezeichnet. Laut „Telegraph“ ist das aber nur eine Scheinfirma mit einem Kapital von gerade einmal 10.000 Rubel (rund 100 Euro).



Ein anderes chinesisches Unternehmen namens Tianjin Huarong Aviation lieferte laut der Recherchen seit Beginn des Krieges vier Hubschrauber nach Russland. Alle seien an das russische Unternehmen Ural Helicopter gegangen, dessen Hauptkunde die von Putins langjährigem Leibwächter Wiktor Solotow geleitete russische Nationalgarde sei. Andere Güter wie Radar-Raketen-Navigationssysteme, so heißt es in dem Bericht weiter, seien zunächst nach Costa Rica oder Indien geschickt worden, um dann von dort nach Russland geschickt zu werden.



Einige Firmen, schreibt der „Telegraph“, hätten sogar Büros in Moskau und würden gar nicht versuchen, ihre militärischen Verbindungen zu verstecken: Die Websites seien in russischer Sprache geschrieben und auf den Homepages prangten Bilder von Kampfjets und Marineschiffen.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: