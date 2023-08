Ukraine-Invasion Tag 552 Russlands Munitionsmangel befeuert die „Krise in der Armee“

Der Munitionsmangel in der russischen Armee war im Laufe dieses Kriegs immer wieder Thema. Zuletzt stand er im Fokus, als sich der vor Kurzem bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommene Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin lautstark bei Moskau darüber beschwerte. Das war im Mai, als die Schlacht um Bachmut noch tobte. Nun gibt es neue Berichte über einen Munitionsmangel an anderer Stelle.

Nach Angaben mehrerer russischer Militärblogger fehlt es der russischen Armee in der Region Cherson im Süden der Ukraine an Artillerieunterstützung und Munition, wie der US-Sender CNN auf seiner Website berichtet (Quelle hier). So habe etwa Roman Saponkow, ein Blogger mit mehr als 70.000 Abonnenten, Ende vergangener Woche geschrieben, dass ihn die Truppen aus der Region über einen solchen Mangel informiert hätten. „Der Brigadekommandeur und der Chef des Aufklärungsbataillons schicken unsere Jungs ohne Artillerieunterstützung und ohne Drohnen in den Kampf – die armen Kerle werden reihenweise getötet“, schrieb er demnach.

Auch der russische Blog Visioner’s Channel schrieb von einem „alarmierenden Signal einer Krise in der Armee“. Nach Prigoschins Beschwerden sei man zuversichtlich gewesen, dass es vorangehen würde. „Aber der dritte Monat ist verstrichen, und noch immer ist nichts geschehen“, heißt es dort weiter.

Der Blog Republic widmete sich ebenfalls diesem Thema, wie CNN weiter schreibt. „Die 205. Brigade der russischen Streitkräfte, die in der Region Cherson kämpft, erhielt den Befehl, Inseln im Fluss Dnipro zu besetzen“, zitiert der Sender aus dem Blog. Und weiter: „Die Soldaten antworteten, dass es ihnen an Munition, Lebensmitteln, Artillerieunterstützung und Aufklärung fehle.“

