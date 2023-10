Ukraine-Invasion Tag 602 Wie ein ukrainisches Spezialkommando auf Jetskis die Krimküste erreichte

Dass die russische See- und Luftabwehr auf der Krim nicht mehr tadellos funktioniert, haben zahlreiche Angriffe in den vergangenen Monaten gezeigt. Die Ukraine zerstörte mehrere Schiffe und hochentwickelte Luftabwehrsysteme auf der Krim.

Aber was den ukrainischen Spezialkräften Anfang Oktober gelang, zeigt, wie durchlässig der russische Überwachungsring um die Krim ist. Damals drang eine Gruppe mit Jetskis bis ans Ufer der Krimküste vor und hisste die ukrainische Fahne dort. In einem Video, das die Szene zeigt, sagt einer der Soldaten: „Die Krim wird wieder zur Ukraine gehören.“ Das Video datiert vom 2. Oktober, die Aktion machte damals schon Schlagzeilen.

Noch peinlicher für das russische Militär: Schon im September landeten ukrainische Spezialkräfte auf der Krim, um Ziele auszukundschaften, wie die Militärexperten Christian Mölling und András Rácz im ZDF berichteten.

Wie die Operation im Oktober genau ablief, hat jetzt einer der beteiligten Soldaten dem US-Fernsehsender CNN geschildert (Quelle hier). Mehrere ukrainische Einheiten schafften es demnach in der Nacht – der Ort und die Uhrzeit wurden bisher nicht bekannt gegeben – sich mit Schnellbooten der Küste zu nähern. Dann stiegen sie auf die Jetskis um.

Es dauerte wohl mehrere Stunden, bis sie zum Ufer gelangt waren, dort russisches Equipment zerstörten und dann wieder abzogen. „Wir haben das getan, damit die Menschen in der Ukraine und auf der besetzten Krim nicht den Mut verlieren und weiterhin an die Rückkehr der Krim in die Ukraine glauben“, sagt einer der Beteiligten gegenüber CNN.

Auf dem Rückweg wurden die Soldaten laut ihren Angaben von russischen Booten verfolgt. Ein ukrainischer Soldat wurde laut russischen Angaben auch gefangen genommen. Auch auf russischer Seite soll es zu Verlusten gekommen sein.

