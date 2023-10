Ukraine-Invasion Tag 612 40.000 Soldaten angeblich bereit – gibt Putin den Befehl für den Großangriff?

Trotz extrem hoher Verluste in den vergangenen Wochen gibt das russische Militär seinen Angriff auf die Stadt Awdijiwka im Donbass nicht auf. Ganz im Gegenteil: Der Generalstab in Moskau scheint einen noch größeren Vorstoß auf die Stadt zu planen. Jedenfalls, wenn man ukrainischen Quellen glaubt. Die sprechen von insgesamt rund 40.000 Soldaten, die an der Frontlinie um die Stadt zusammengezogen wurden. Mehr als 60 russische Bataillone und Brigaden sollen beteiligt sein.

Die Angaben stammen vom ukrainischen Militärsprecher Oberst Oleksandr Shtupun und einem ukrainischen Militärblogger (Quelle hier). Zur Einordnung: Die russischen Verluste sollen sich inzwischen auf bis zu 6000 Soldaten belaufen.

Nun sind auch die Angaben der ukrainischen Militärquellen mit Vorsicht zu betrachten. Vor einigen Monaten hieß es aus Kiew, dass Russland rund 1000 Panzer für eine Großoffensive im Nordosten zusammengezogen habe. Die Offensive kam dann auch, aber sie fiel viel kleiner aus – und letztlich erfolgloser – als befürchtet.

Andererseits: Putin käme ein Erfolg vor dem Winter gerade recht, vor allem vor dem Hintergrund der sich hinziehenden ukrainischen Offensive. Dass seine Generäle alles dafür unternehmen, ist wahrscheinlich. Sollten die Zahlen nur annähernd stimmen, würde das zudem bedeuten, dass Russland noch über beträchtliche militärische Mittel verfügt, die an den anderen Abschnitten der Front offensichtlich nicht für nötig befunden werden.

Unter Experten und Beobachtern des Ukraine-Krieges gibt es seit Wochen eine Debatte darüber, wie hoch die russischen Reserven im Moment noch sind. Wie es um Awdijiwka in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht, wird diese Frage wohl beantworten.

