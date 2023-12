Ukraine-Invasion Tag 663 So könnte eine Strategie für den Sieg Kiews aussehen

die baltischen Länder sehen sich schon seit Jahren den Drohungen des Kremlherrschers Wladimir Putin ausgesetzt. Sie blicken deshalb vielleicht etwas realistischer darauf, wie sich Moskaus imperiale Bestrebungen einhegen lassen.

Genau das hat jetzt auch das estnische Verteidigungsministerium in einem 24-seitigen Report getan (Quelle hier). Der Titel: „Eine militärische Strategie für einen Sieg der Ukraine und eine Niederlage Russlands“.

Hier einige der wichtigsten Aussagen:

In den kommenden zwei Jahren wird Russland nicht die militärischen Mittel haben, um eine Konfrontation mit der Nato zu bestehen – danach durchaus.

zu bestehen – danach durchaus. Die Kriegskosten werden für Russland immer mehr zur Bürde, gleichzeitig gehen die Finanzierungsmöglichkeiten zurück. Rund zehn Milliarden Euro kostet der Krieg Russland pro Monat. Der Westen stellt Militärhilfe von monatlich rund fünf Milliarden Euro zur Verfügung.

werden für Russland immer mehr zur Bürde, gleichzeitig gehen die Finanzierungsmöglichkeiten zurück. Rund zehn Milliarden Euro kostet der Krieg Russland pro Monat. Der Westen stellt Militärhilfe von monatlich rund fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Sollte Russland den Krieg in den nächsten zwölf bis 18 Monaten gewinnen, würde es den Eindruck im Kreml bestätigen, dass der Westen zu schwach ist, um gegen Russland zu bestehen.

bestätigen, dass der Westen zu schwach ist, um gegen Russland zu bestehen. Die wichtigste Maßnahme wird sein , zu verhindern, dass Russland den Krieg 2024 für sich entscheidet. Dafür muss die Ukraine das Jahr militärisch in die Defensive gehen. Und: Die Ukraine muss unter anderem den russischen Nachschub effektiv stören und Russlands Kontrolle über das Schwarze Meer verhindern.

Dafür muss die Ukraine das Jahr militärisch in die Defensive gehen. Und: Die Ukraine muss unter anderem den russischen Nachschub effektiv stören und Russlands Kontrolle über das Schwarze Meer verhindern. Um Russlands Offensivkapazitäten weiterhin gering zu halten, müssten alle sechs Monate 50.000 russische Soldaten verwundet oder verletzt werden. Zur Einordnung: Bisher liegt diese Verlustrate mit wahrscheinlich rund 75.000 Soldaten sogar deutlich darüber.

weiterhin gering zu halten, müssten alle sechs Monate 50.000 russische Soldaten verwundet oder verletzt werden. Zur Einordnung: Bisher liegt diese Verlustrate mit wahrscheinlich rund 75.000 Soldaten sogar deutlich darüber. Die ukrainischen Soldaten müssten besser als bisher in westlichen Kriegsstrategien geschult werden. Etwas, das bisher in den kurzen Ausbildungszeiten im Westen nicht gelang.

müssten besser als bisher in westlichen Kriegsstrategien geschult werden. Etwas, das bisher in den kurzen Ausbildungszeiten im Westen nicht gelang. Zur Frage der Munitionslieferungen : 200.000 Schuss Artilleriemunition bräuchten die Ukrainer im Monat, um eine Feuerüberlegenheit gegenüber den Russen zu haben, heißt es in dem Bericht. Dafür müsste allein Europa im Laufe des Jahres 2024 die Produktion mehr als verdoppeln. Gelingt das nicht, wird Russland in diesem Bereich eine deutliche Überlegenheit haben. 4,5 Millionen Artilleriegeschosse könnte Russland laut estnischen Einschätzungen 2024 zur Verfügung haben. Eine ähnlich deutliche Überlegenheit könnte es bei der Munition von Mehrfachraketenwerfern geben. Bisher gebe es in diesem Bereich aber zu wenig Abstimmung unter den europäischen Ländern.

: 200.000 Schuss Artilleriemunition bräuchten die Ukrainer im Monat, um eine Feuerüberlegenheit gegenüber den Russen zu haben, heißt es in dem Bericht. Dafür müsste allein Europa im Laufe des Jahres 2024 die Produktion mehr als verdoppeln. Gelingt das nicht, wird Russland in diesem Bereich eine deutliche Überlegenheit haben. 4,5 Millionen Artilleriegeschosse könnte Russland laut estnischen Einschätzungen 2024 zur Verfügung haben. Eine ähnlich deutliche Überlegenheit könnte es bei der Munition von Mehrfachraketenwerfern geben. Bisher gebe es in diesem Bereich aber zu wenig Abstimmung unter den europäischen Ländern. Europa und die Nato-Staaten sollten eine gemeinsame Drohnenproduktion aufbauen, um die Nachfrage in der Ukraine zu decken. Ähnliches gilt für die Luftabwehr, wo mehr Kapazitäten und Munition benötigt werden.

aufbauen, um die Nachfrage in der Ukraine zu decken. Ähnliches gilt für die Luftabwehr, wo mehr Kapazitäten und Munition benötigt werden. Die Sanktionen auf Öl- und Gasexporte müssten effektiver werden, um Russlands finanzielle Mittel stärker einzuschränken.

Werde all das umgesetzt und noch einige weitere Maßnahmen, die im Bericht genannt sind, könnte der Krieg für die Ukraine in den „kommenden drei Jahren mehr oder weniger gewonnen werden“. Weiter heißt es in dem Bericht: „Die schiere Größe unserer (also der des Westens, Anm. d. Red.) politischen, wirtschaftlichen und militärischen Macht sollte einen Sieg über Russland garantieren.“

