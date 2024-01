Ukraine-Invasion Tag 702 So hat sich der Umgang mit Strafgefangenen in den russischen Truppen geändert

Seit dem Sommer 2022 wirbt Russland für seinen Krieg gegen die Ukraine auch Strafgefangene an. Das geschah zunächst durch die Söldnergruppe Wagner, dessen Chef Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Das Versprechen für die Gefangenen: Unterschreibt für ein halbes Jahr und kommt dann frei. Doch diesbezüglich hat sich die Praxis offenbar geändert. Denn wie die russische Ausgabe der BBC schreibt, werden die Rekrutierten nun nicht mehr automatisch begnadigt (Quelle hier).

Laut BBC Russia hat sich die Praxis der Begnadigung geändert, seit die Strafgefangenen nicht mehr bei den Storm-Z-, sondern bei den Storm-V-Truppen eingesetzt werden. Demnach erhalten die Rekruten in der Regel einen Vertrag für ein Jahr, der dann automatisch verlängert wird – und zwar so lange, bis der Krieg beendet ist. Also genauso wie bei allen anderen Vertragssoldaten.

Werden die Soldaten doch aus dem Dienst entlassen, dann wartet lediglich eine „Bewährung“ auf sie. Und die kann nur in eine Begnadigung umgewandelt werden, wenn sie verletzt werden, ein gewisses Alter erreicht haben oder eine militärische Auszeichnung erhalten haben. Zuletzt hatte es Berichte von ehemaligen Gefangenen gegeben, die nach ihrer Zeit beim Militär wieder straffällig geworden waren.

Außerdem sollen Strafgefangene nicht die volle Bezahlung erhalten haben, die ihnen versprochen wurde, wie das russische Investigativteam iStories berichtet (Quelle hier). Dabei soll es sich aber um Rekruten bei den Storm-Z-Truppen handeln. Es geht auch um Entschädigungen für erlittene Verletzungen. Eine Militärstaatsanwaltschaft bestätigte iStories, dass solche Zahlungen laut Präsidialerlass nicht für die Storm-Z-Truppen gelten würden.

