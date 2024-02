Ukraine-Invasion Tag 723 Meldung von Nawalnys Tod überschattet Sicherheitskonferenz

Auch bei der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz spielt Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine eine große Rolle, am Samstag wird der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj dort erwartet. Doch den Start der Konferenz am Freitag überschattet eine andere Nachricht aus Russland.

Während Selenskyj noch in Berlin weilt, wo er mit Kanzler Olaf Scholz ein bilaterales Sicherheitsabkommen abgeschlossen hat (mehr in unserem Nachrichtenüberblick), verkünden die russischen Behörden den Tod von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Dessen Frau Julia wollte an der Konferenz teilnehmen und „über ein besseres Russland sprechen“, wie Konferenzleiter Christoph Heusgen laut Nachrichtenagentur AFP sagte.

Trotz der Todesmeldung trat Julia Nawalnaja wenige Stunden danach auf der Konferenz auf und rief dazu auf, den russischen Staatschef Wladimir Putin „persönlich für alle Gräueltaten zur Rechenschaft“ zu ziehen. Sie habe überlegt, ob sie aus München abreisen solle, sagt sie. Aber dann habe sie sich gefragt, was ihr Mann Alexej getan hätte. „Und ich bin sicher: Er hätte hier auf dieser Bühne gestanden.“

