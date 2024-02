Während Haft in Strafkolonie Russische Behörden melden Tod von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny

Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist offenbar tot. Das teilte die Gefängnisverwaltung des nordrussischen Gebietes Jamal mit, wie die staatliche Agentur Tass meldete.

Die Sprecherin von Nawalnys Anti-Korruptionsstiftung Kira Jarmysch teilte daraufhin auf „X“ mit, dass ihr keine Bestätigung über den Tod von Nawalny vorliege. Der Anwalt des Kreml-Kritikers sei aktuell auf dem Weg in die nordrussische Stadt Charp. „Sobald wir Informationen haben, werden wir diese melden“, schreibt Jarmysch.

Das russische Präsidialamt hat nach eigenen Angaben keine Informationen über die Ursache des mutmaßlichen Todes von Nawalny. Die Strafvollzugsbehörde unternehme alle Untersuchungen, erklärte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow.

Nawalny soll sich nach Hofgang „unwohl“ gefühlt haben

Der 47-Jährige habe sich nach einem Gang im Freien am Freitag „unwohl gefühlt“ und „fast sofort das Bewusstsein verloren“, teilte die Gefängnisverwaltung der nördlichen Region Jamalo-Nenez am Freitag mit. Es sei medizinisches Personal herbeigerufen worden, das jedoch nicht in der Lage gewesen sei, Nawalny wiederzubeleben. Die Todesursache werde derzeit ermittelt. Präsident Wladimir Putin wurde über den Tod Nawalnys informiert, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete.

Nawalny war zu insgesamt mehr als 30 Jahren Haft verurteilt. Die Vorwürfe reichen von Betrug bis hin zu Extremismus. Er hat die Vorwürfe stets bestritten und als politisch motiviert bezeichnet. Er und seine Anhänger entgegnen, dass es in Wahrheit darum gehe, Kritik an Putin zu unterdrücken. Seine politische Bewegung wurde verboten, enge Mitarbeiter wurden inhaftiert oder flohen ins Ausland.

Im Dezember war er in das Straflager „Polarwolf“ im eisigen Norden Russlands verlegt worden. Die Haftanstalt gilt als eine der härtesten in Russland. Im Januar hatte Nawalny bei einer Gerichtsanhörung bessere Haftbedingungen gefordert. Unter anderem seien die Essenspausen zu kurz. „Ich bekomme zwei Becher kochendes Wasser und zwei Stücke ekelhaftes Brot. Ich möchte dieses kochende Wasser normal trinken und dieses Brot essen. Ich habe zehn Minuten Zeit zum Essen. Und ich werde gezwungen, mich an diesem kochenden Wasser zu verschlucken“, beklagte er damals und wirkte dabei abgemagert.

Der prominente Oppositionspolitiker wurde im Januar 2021 nach seiner Rückkehr nach Russland festgenommen. Im August 2020 war er auf einem innerrussischen Flug zusammengebrochen. Zunächst wurde er in Russland behandelt, dann in die Berliner Charite verlegt. Dort wurde eine Vergiftung mit einem Nervengift festgestellt. Die Regierung in Moskau hat Vorwürfe zurückgewiesen, russische Behörden hätten versucht, ihn zu töten. (Reuters, dpa, Tsp)