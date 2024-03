Ukraine-Invasion Tag 755 Russlands aufwendige Anti-Ukraine-Fakes

Dass Russland in seinem Kampf gegen die Ukraine auch auf Desinformation in den sozialen Medien setzt, um die Führung in Kiew zu diskreditieren, ist bekannt. Im Laufe der Zeit aber haben die russischen Trolle immer ausgeklügeltere Strategien gefunden, um ihr Lügennetz weiterzuspinnen – sogar mit der Rückkehr eines vermeintlichen Protagonisten, wie die „New York Times“ nun schreibt.

Im August, so heißt es in dem Bericht, sei auf YouTube ein Video eines jungen Mannes mit dem Namen Mohamed al-Alawi aufgetaucht. Er bezeichnete sich selbst als Enthüllungsjournalist aus Ägypten und wollte den Zuschauern weismachen, die Schwiegermutter des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj habe eine Villa in El Gouna am Roten Meer gekauft. Nicht nur Kiew bestritt die Geschichte, sondern auch der Eigentümer der Villa.

Es schien sich bei al-Alawi zwar um eine reale Person zu handeln. Doch weder die Behauptung, dieser sei Journalist, noch seine Identität habe nachgewiesen werden können, schreibt die „New York Times“. Auch habe eine Person mit diesem Namen nie zuvor Artikel oder Videos veröffentlicht.

So weit, so üblich. Doch eines war neu: Die Geschichte war schon fast vergessen, da tauchten zwei neue Videos auf, in denen erklärt wurde, al-Alawi sei zu Tode geprügelt worden, angeblich von Agenten des ukrainischen Geheimdienstes. Auch diese Videos entsprachen dem Bericht zufolge nicht der Wahrheit.

„Sie haben noch nie eine Figur zurückgebracht“, sagt Darren Linvill, Professor und Direktor des Media Forensics Hub an der Clemson University, der sich intensiv mit russischer Desinformation beschäftigt. YouTube hat das Video von al-Alawi inzwischen gelöscht. Doch wie es meist ist in den sozialen Netzwerken: Ganz verschwindet so etwas selten, wenn es einmal in der Welt ist.

