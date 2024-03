Ukraine-Invasion Tag 758 Die „Weißen Engel“ vom Donbass

Der „Kriegszustand“, in dem Kremlsprecher Dmitri Peskow Russland heute erstmals offiziell wähnte, ist in der Ukraine seit Februar 2022 allgegenwärtig. Besonders im Donbass, dessen angebliche „Befreiung“ Kremlchef Wladimir Putin zu Beginn seiner sogenannten „militärischen Spezialoperation“ als Vorwand nahm, seine Soldaten ins Nachbarland zu schicken. Doch das Leben wäre für die Menschen vor Ort in der Ostukraine noch viel aussichtsloser ohne Helfer wie den „Weißen Engeln“.

Diese sind eine Spezialeinheit der ukrainischen Polizei in der Region Donezk und kehren regelmäßig mit gepanzerten Fahrzeugen in die hochgefährlichen „roten Zonen“ zurück, die direkt an der Front liegen. Das berichtet unter anderem der „Kyiv Independent“ (Quelle hier). Demnach bringen die Polizisten humanitäre Hilfe dorthin, kümmern sich um Verletzte und nehmen Bewohner mit, die sich zur Flucht entscheiden, – oder auch die zurückgebliebenen Toten.

Valeriia Chernikova und Dmytro Bilenets sind Anfang März, kurz vor dem Internationalen Frauentag, begleitet von „Kyiv Independent“ in Torske unterwegs, rund 60 Kilometer nördlich von Bachmut. An diesem Tag gibt es niemanden, der den Ort verlassen will. Stattdessen gehen die beiden Polizisten von Haus zu Haus und verteilen Essen sowie Geschenke für den Feiertag an die Bewohner.

Nur eine Handvoll ältere Bewohner ist in Torske geblieben, das vor dem Krieg rund 700 Einwohner hatte. Einer von ihnen, Serhii, berichtet dem Portal, dass er von der humanitären Hilfe und dem, was er in seinem Garten ernte, abhängig sei, um seine dreiköpfige Familie zu ernähren. Kurz nach Kriegsbeginn seien sie nach Kiew geflohen, hätten dort aber Schwierigkeiten, Jobs zu finden – und seien deshalb zurückgekehrt.

Insgesamt fünf Teams mit ortskundigen „Weißen Engeln“ gibt es seit Dezember 2022 in der Region. Nach eigenen Angaben haben sie bereits 6500 Menschen evakuiert, darunter mehr als 700 Kinder. Eine Leistung, die auch in Russland registriert wird.„Das sind professionelle Kindesentführer, die von der Polizei unterstützt werden“, sagte die stellvertretende Sprecherin des russischen Parlaments im Sommer 2023 über die „Weißen Engel“. Sie warf sogar den USA und Großbritannien vor, an diesem „Menschenhandel“ mitzuwirken.

Chernikova, die Polizistin aus Torske, die ein „Weißer Engel“ seit Tag eins ist, nennt die Vorwürfe „unfassbar“. Sie allein hat in der Region nach eigener Aussage schon mehr als 100 Erwachsene und 40 Kinder evakuiert. Und solange der „Kriegszustand“ andauert, werden noch einige dazukommen.

