Ukraine-Invasion Tag 761 Der Krieg aus Sicht der Soldaten

Erst vor ein paar Wochen hatten wir an dieser Stelle über die Dokumentation „20 Tage in Mariupol“ geschrieben. Nun gibt es einen neuen Film über den nun schon seit über zwei Jahren andauernden Krieg – diesmal aus Sicht der Soldaten, ausgestrahlt bei der britischen BBC.

Der Film „Enemy in the Woods“ von Jamie Roberts ist im November und Dezember vergangenen Jahres in den Wäldern von Kupjansk im Osten der Ukraine entstanden. Es wurden ukrainische Soldaten begleitet, die die dortige Eisenbahnlinie schützen sollten. Das Besondere: Die Dokumentation zeigt nicht nur Interviews mit der Einheit, sondern auch Szenen aus dem Kriegsalltag – aufgenommen mit Helmkameras, welche die Soldaten tragen.

So sieht man im Trailer, wie Soldaten vor einem russischen Angriff fliehen und durch die verschneiten Wälder rennen. „Sie jagen uns“, sagt einer von ihnen. Und: „Lauft, lauft, lauft!“ Schließlich, schon fast im schützenden Graben, wird einer der Kameraden in die Seite getroffen.

Wie der britische „Guardian“ schreibt, habe der Regisseur den Film als Reaktion auf die zunehmende Kriegsmüdigkeit konzipiert. „Im Internet kann man in sozialen Medien wie Telegram unzählige Bilder von Gewalt sehen, aber das alles hat keinen Kontext. Unser Ziel war es, ein wahrheitsgetreues Bild des Geschehens zu zeigen, das die Menschlichkeit und die Beziehungen der Soldaten darstellt“, zitiert ihn die Zeitung. „Ich habe noch nie gesehen, dass der Krieg so gezeigt wird; wenn man ihn in den Nachrichten sieht, scheint er oft unter Kontrolle zu sein“, sagt Roberts.

Der Regisseur sagt weiter, dass dies kein Film sei, den man in den ersten 18 Monaten des Krieges hätte drehen können. Und nun, da er sieben Wochen nahe der Front verbracht habe, sei er sicher, dass die offizielle Zahl von 31.000 im Krieg getöteten Ukrainern deutlich zu niedrig sei.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: