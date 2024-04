Ukraine-Invasion Tag 769 Kiew setzt bei Angriffsdrohnen offenbar auch auf KI

Mehrere ukrainische Medien hatten am Dienstag unter Berufung auf den Geheimdienst berichtet, Kiew habe eine russische Ölraffinerie und eine Drohnenfabrik in der Teilrepublik Tatarstan angegriffen (mehr dazu in unserem Nachrichtenüberblick). Zuletzt häuften sich ukrainische Attacken auf Ölraffinerien und Industrieanlagen auf russischem Gebiet mithilfe von Drohnen. Und offenbar setzt Kiew dabei auch auf Künstliche Intelligenz, wie der TV-Sender CNN berichtet (Quelle hier).

Die eingesetzten Angriffsdrohnen haben nicht nur eine größere Reichweite und allgemein verbesserte Fähigkeiten, sondern einige seien auch mit einer durch KI gesteuerten Zielfunktion ausgestattet, berichtet der Sender unter Berufung auf eine mit dem ukrainischen Drohnenprogramm befasste Quelle.

„Jedes Flugzeug verfügt über einen Computer mit Satelliten- und Geländedaten“, erklärte die Quelle. „Die Flüge werden im Voraus mit unseren Verbündeten festgelegt, und die Flugzeuge folgen dem Flugplan, damit wir Ziele mit metergenauer Präzision treffen können.“ Diese Präzision werde durch die Sensoren der Drohne ermöglicht.

Ein Analyst von der britischen Denkfabrik Royal United Services Institute erklärte, es handele sich dabei um „maschinelles Sehen“. Dadurch sei das System in der Lage zu erkennen, wo es sich befinde und benötige keine Kommunikation mit Satelliten.

Ein Experte für Drohnenkriegsführung erklärte gegenüber CNN, dass es sich dabei um ein noch relativ niedriges Niveau von KI handele. Aber auch wenn man sich noch in der Anfangsphase dieser Technologie befinde, habe man so etwas bei Drohnen bisher noch nicht beobachten können.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: