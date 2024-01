Ukrainische Kriegsgefangene an Bord? Russisches Militärflugzeug stürzt nahe der Ukraine ab

In der südrussischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine ist ein russisches Transportflugzeug abgestürzt. Das teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. An Bord der Maschine hätten sich 65 Kriegsgefangene und 9 Besatzungsmitglieder befunden. Für diese Angaben gibt es noch keine unabhängige Bestätigung.

Es handle sich um ein Militärflugzeug vom Typ Iljuschin-76 (IL-76), hieß es weiter. „Alle Insassen an Bord sind ums Leben gekommen“, schrieb Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram. Der Absturzort sei abgesperrt, die Unglücksursache werde untersucht, fügte er hinzu.

Das Flugzeug stürzte nach russischen Angaben gegen 11.00 Uhr Ortszeit (09.00 Uhr MEZ) ab. Mehreren russischen Medien zufolge geschah dies in der Nähe des Ortes Jablonowo ab, 45 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Die Absturzursache ist noch nicht bekannt. Nicht verifizierte Videos in Onlinediensten deuten allerdings auf einen Abschuss hin: Diese zeigen ein großes Flugzeug, angeblich in der Region Belgorod, das vom Himmel fällt und dann in einem Feuerball auf dem Boden aufschlägt.

In Kiew meldete das Nachrichtenportal Ukrajinska Prawda unter Berufung auf Militärquellen, die ukrainische Seite bestätige den Absturz. Nach Angaben aus dem Generalstab habe das Flugzeug Flugabwehrraketen S-300 an die Front bringen sollen.

Ursprünglich hatte die Ukraijinska Prawda auch gemeldet, das ukrainische Militär habe von einem Abschuss des Flugzeugs gesprochen. Diese Fassung wurde dann geändert.

Skepsis gegenüber russischen Angaben

Russischen Angaben zufolge habe die Maschine die ukrainischen Soldaten zu einem Austausch von Gefangenen fliegen sollen. Dies sei durch den Absturz verhindert worden.

Ähnlich äußerte sich ein Vertreter des ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienstes.. „Der für heute geplante Austausch findet nicht statt“, sagte Andriy Yusov dem Sender Radio Liberty. Demnach werden die russischen Angaben derzeit geprüft.

Militäranalyst zweifelt Angaben zu Kriegsgefangenen an Der ukrainische Militäranalyst Oleksandr Kovalenko ist Berichten entgegengetreten, an Bord des abgestürzten russischen Militärflugzeugs hätten sich ukrainische Soldaten befunden.



Auf Telegram umschrieb er die Angaben des russischen Verteidigungsministeriums als verdächtig, wonach für die angeblich insgesamt 65 Kriegsgefangenen lediglich 3 Begleitpersonen mitgeflogen seien. Zusammen mit der Besatzung seien demnach 74 Personen an Bord gewesen – „aber keine einzige Leiche auf dem Feld“.



Kovalenko zufolge ist die Annahme bestätigt, dass das Flugzeug Raketen für Angriffe auf Charkiw an Bord hatte.

„Nach dem Absturz war von dem Flugzeug nichts mehr übrig, und Teile des Rumpfes waren über das Feld verstreut. Das heißt, es gab es auch eine starke Detonation des Munitionssatzes“, schrieb er. Dies sei auch auf Video deutlich zu erkennen. (Valeriia Semeniuk)

Auch der ukrainische Ombudsmann Dmytro Lubinets, der den Gefangenenaustausch beaufsichtigt, verwies auf eine laufende Analyse der vorliegenden Informationen. „Ich fordere Medienvertreter und Bürger der Ukraine auf, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen und nur offiziellen Quellen zu vertrauen“, sagte er.

In ukrainischen Medien wird dennoch bezweifelt, dass sich Kriegsgefangene an Bord befunden haben. Demnach werden Kriegsgefangene aus Sicherheitsgründen gemeinhin per Zug transportiert.

Moskau spricht von Angriff mit westlichen Raketen

Insgesamt hätte es einen Austausch von 192 Ukrainern gegen 192 russische Gefangene geben sollen, behauptete der Chef des Verteidigungsausschusses der russischen Staatsduma, Andrej Kartapolow, während einer Parlamentssitzung.

Bei dem abgestürzten Flugzeug handelte es sich um eine russische Iljuschin 76 (IL-76), wie hier auf diesem Archivbild von 2022. © IMAGO/ITAR-TASS

„Die ukrainische Führung wusste bestens über den geplanten Gefangenenaustausch Bescheid, wurde darüber informiert, wie die Gefangenen transportiert werden“, sagte Kartapolow. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht.

Demnach sei das Flugzeug von drei amerikanischen oder deutschen Flugabwehrraketen über dem Süden Russlands abgeschossen worden. Der General im Ruhestand erläuterte nicht, woher seine Informationen stammen.

Kurz nach Bekanntwerden des Absturzes ertönte in der gesamten Ukraine der Luftalarm. Die ukrainische Luftverteidigung meldet über ihre offiziellen Kanäle, dass Russland die Ukraine offenbar mit MiG-31K-Hyperschallraketen angreife.

Die Ukraine wehrt seit fast zwei Jahren einen russischen Angriffskrieg ab - an diesem Mittwoch ist der 700. Kriegstag. (Tsp, dpa, Reuters, AFP)