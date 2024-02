Umfrage zum Einfluss bei Präsidentschaftswahl Fast jeder fünfte US-Bürger glaubt an Taylor-Swift-Verschwörung

Fast jeder fünfte US-Bürger glaubt laut einer aktuellen Umfrage daran, dass Musikerin Taylor Swift im Geheimen zur Wiederwahl von US-Präsident Joe Biden beitragen soll. Wie aus einer am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Umfrage der Monmouth University im Bundesstaat New Jersey hervorgeht, glaubten 18 Prozent der US-Amerikaner daran, dass eine derartige Verschwörung tatsächlich existiert. In den USA wird am 5. November ein neues Staatsoberhaupt gewählt.

Von denen, die an eine Verschwörung glaubten, bekennen sich laut Umfrage 71 Prozent zur Republikanischen Partei, 83 Prozent sogar als Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Die Hochschule weist allerdings darauf hin, dass 42 Prozent der Befragten, die an die Verschwörung glaubten, erst bei ihrer Befragung durch die Universität davon erfahren hätten.

Gleichzeitig unterstützten demnach mehr als zwei Drittel der Befragten (68 Prozent), dass Swift ihre Fans zur Teilnahme an den Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr aufrufe. Generell hätten 39 Prozent der US-Amerikaner eine eher positive Sicht auf die Popsängerin, mehr als jeder Vierte (28 Prozent) sieht sich sogar als Fan. Nur 13 Prozent sehen Swift dem Ergebnis zu Folge eher negativ, 43 Prozent gaben hingegen an, keine gesonderte Meinung zur Sängerin zu haben.

Für die Umfrage hat die Monmouth University den Angaben zufolge zwischen dem 8. und dem 12. Februar 902 erwachsene US-Bürger telefonisch befragt. (KNA)