Umstrittene Justizreform in Israel Gegner blockieren Hafen von Haifa

Aus Protest gegen die umstrittene Justizreform in Israel haben am Montag Hunderte den Hafen der Küstenstadt Haifa blockiert. Im Land waren im Laufe des Tages zudem weitere Aktionen geplant. Tausende Demonstranten wurden etwa bei einer Kundgebung vor dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv erwartet.

In Haifa blockierten die Demonstranten die Zufahrtsstraße zum Hafen. In der Gegend bildeten sich lange Staus. Ähnliches ist auch für den Flughafen geplant. Flughafenbehörde und Polizei wollten die Teilnehmer dabei auf 5.000 Personen beschränken. Die Organisatoren ließen aber verlauten, dass jeder, der seinen Protest ausdrücken wolle, zum Flughafen kommen werde.

Am Samstag hatten an Kundgebungen gegen die umstrittenen Pläne der Regierung nach Angaben der Veranstalter landesweit rund 286.000 Menschen teilgenommen. Die Regierung geht die Reform, die das oberste Gericht des Landes schwächen soll, nach einer Pause nun wieder an. (dpa)