Unsichere Lage im Nahen Osten Lufthansa setzt Flüge nach Teheran bis Samstag aus

Die Lufthansa hat angesichts der weiter zunehmenden Spannungen in Nahost ihre Flüge in die iranische Hauptstadt bis voraussichtlich Samstag gestrichen. „Aufgrund der aktuellen Situation setzt Lufthansa nach sorgfältiger Evaluation ihre Flüge von und nach Teheran bis voraussichtlich einschließlich Samstag, 13. April, aus“, teilte das Unternehmen am Donnerstag auf Anfrage mit.

Zuvor hatte das Unternehmen seine Flüge bereits bis Donnerstag ausgesetzt.

Das Unternehmen verlasse sich „nicht allein auf staatliche Einschätzungen“, sondern bewerte die jeweilige aktuelle Sicherheitslage selbst und entscheide daraufhin eigenständig, hieß es weiter. „Die Sicherheit von Fluggästen und Crews hat stets oberste Priorität.“

US-Regierungsvertreter hatten sich angesichts der wiederholten Drohungen aus Teheran nach dem Angriff auf ein iranisches Konsulargebäude im syrischen Damaskus besorgt gezeigt.

Bei dem Israel zugeschriebenen Luftangriff vor rund einer Woche waren 16 Menschen getötet worden, darunter sieben Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde, unter ihnen zwei Generäle. Auf die anschließenden Drohungen aus Teheran reagierte Israel mit einer Erhöhung der militärischen Einsatzbereitschaft. (AFP)