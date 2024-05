Vier Tote bei Einsturz von Restaurantdach Wie gefährlich ist der Ballermann?

Innerhalb von Sekunden wurde Mallorcas Partymeile Playa de Palma zu einem Ort des Schreckens, als am Donnerstagabend die Terrasse eines vollbesetzten Restaurants einstürzte. Vier Menschen kamen dabei ums Leben: Zwei Frauen aus Deutschland im Alter von 20 und 30 Jahren, eine 23-jährige Spanierin und ein 44 Jahre alter Mann aus dem Senegal.

16 weitere Menschen wurden verletzt, sieben davon schwer. Sie werden in verschiedene Krankenhäuser der Insel behandelt, teilten die Behörden mit.

Wer sind die Opfer?

Bei den zwei deutschen Frauen handelt es sich laut dem Chef der Feuerwehr von Palma, Eder García, um Urlauberinnen. Die 23-jährige Spanierin habe im Lokal gearbeitet, wie „El País“ und andere Medien ausführten.

Das letzte Todesopfer ist ein Türsteher der Diskothek Black Magic, wie die „Mallorcer Zeitung“ (MZ) und „El País“ berichten. Der Mann kam 2006 aus Senegal nach Mallorca, er wurde 2017 ausgezeichnet, nachdem er einen ertrinkenden Schwimmer gerettet habe. In der Unfallnacht soll er zunächst ein Fitnessstudio besucht und anschließend in dem Lokal gegessen haben.

Welches Restaurant ist eingestürzt?

Das betroffene Lokal ist der „Medusa Beach Club“. Er liegt direkt am Strand, nur einen Kilometer von den Kultlokalen Megapark und Bierkönig entfernt. Der Club sei nicht nur bei Touristen, sondern auch bei Einheimischen sehr beliebt gewesen, wie die „Diario de Mallorca“ berichtet.

Touristen am Freitagmorgen am Ballermann vor dem am Abend zuvor eingestürzten „Medusa Beach Club“. © AFP/JAIME REINA

Eine der Attraktionen des Lokals sei die Dachterrasse gewesen, die als Chill-out-Bereich genutzt wurde. Diese sei ersten Erkenntnissen zufolge zuerst eingestürzt und habe anschließend andere Teile des Gebäudes mit sich gerissen.

Corinna Schnieder ist stellvertretende Direktorin des Hotels „Planet One“, nur zwei Gehminuten vom „Medusa Beach Club“ entfernt. Sie hat die Sirenen am Abend von ihrer Wohnung aus gehört, wie sie dem Tagesspiegel erzählte. „Ich hatte noch nicht den Mut, an dem Restaurant vorbeizugehen.“ Ihre Kollegin hätte jedoch die Trümmer und Absperrbänder gesehen.

Wie reagieren die Urlaubsgäste?

„Viele unserer Gäste haben uns auf den Vorfall angesprochen, haben uns gefragt, ob Angehörige betroffen gewesen seien“, berichtet Schnieder. Besorgt hätten sie sich aber nicht gezeigt. „Ich rechne nicht damit, dass die Gäste ihr Verhalten ändern werden oder weniger Leute kommen.“ Der Unfall sei schließlich nicht der erste gewesen.

Ein Angestellter des „Amrum Beach Club“, der zehn Minuten vom Unfallort entfernt liegt, sagt, dass die Gäste das Personal zwar nach dem Vorfall fragten, aber nicht beunruhigt seien. Weitere Gaststättenbetreiber in der Nähe des „Medusa Beach Club“ wollten sich auf Anfrage des Tagesspiegels nicht zu dem Unglück äußern.

Wie konnte es zu dem Einsturz kommen?

Feuerwehrchef García vermutet eine Überbelastung der Terrasse als mögliche Ursache für den Einsturz. „Es war eine chaotische Situation“, sagt er. Von dem Einsturz betroffen war eine Unterhaltungszone mit Bargästen, wo auch ein Tischfußballtisch stand. Die angrenzenden Räumlichkeiten seien „vorsorglich evakuiert“ worden.

Feuerwehrleute bedecken eines der Opfer während der Bergungsarbeiten. © REUTERS/Javi Martinez

Laut einer Anwohnerin ist das Lokal erst in diesem Jahr renoviert worden, wie sie „El País“ erzählte. Das Lokal sei erst vor kurzem wiedereröffnet worden und die Terrasse sei „neu“ gewesen. Eine andere Anwohnerin, die seit 44 Jahren am Ballermann arbeitet, bestätigt: „Das Haus war alt, es war früher eine Parfümerie. Vor der Renovierung wurde die Terrasse nicht genutzt“.

Die Gebäude hier sind zwischen 80 und 90 Jahre alt, es werden keine Inspektionen durchgeführt und der Zustand verschlechtert sich. Francisco Nogales, Vorsitzender des Nachbarschaftsvereins

Eine Hypothese ist, dass unsachgemäß durchgeführte Umbauarbeiten für den Unfall verantwortlich sein könnten. Vizebürgermeister Javier Bonet erklärte am Freitagmorgen bei dem Sender „IB3“ jedoch, das Lokal habe ersten Erkenntnissen zufolge über alle notwendigen Lizenzen verfügt.

Wie schlecht ist die Bausubstanz am Ballermann?

Es gibt allerdings auch andere Stimmen: Am Freitagmorgen begann die Ursachenuntersuchung in dem eingestürzten Partyklub. Der Chef der mallorquinischen Architektenkammer, Bernat Nadal, schloss nicht aus, dass die Umbauarbeiten nicht korrekt durchgeführt worden sind. „Es ist möglich, dass es da einen Zusammenhang gibt“, sagte er.

Pfingsten 2024, am Strand von Palma de Mallorca. © dpa/Clara Margais

Anwohner werden deutlicher und sprechen von Schlamperei. Sie werfen den Behörden vor, die Bausubstanz und die Sicherheit der Bars, Restaurants und Diskotheken an der Playa de Palma nicht ausreichend zu kontrollieren. „Wir befürchten schon lange, dass das einmal passieren könnte“, sagte Francisco Nogales, der Vorsitzende des Nachbarschaftsvereins, gegenüber der Inselzeitung „Ultima Hora“. „Die Gebäude hier sind zwischen 80 und 90 Jahre alt, es werden keine Inspektionen durchgeführt und der Zustand verschlechtert sich.“

In ihrem Hotel, sagt Corinna Schnieder, würden regelmäßig Inspektionen durchgeführt. „Die Stahlträger wurden erst kürzlich komplett erneuert. Das ist nötig, weil das Salzwasser den Stahl angreift. Das betrifft vor allem die alten Gebäude.“

Erst Anfang Mai stürzte im Hotel „Pabisa Sofia“, unweit des Bierkönigs, Teile einer Decke durch einen Wasserschaden ein. Zwar wurde niemand verletzt, aber Hotelgäste berichteten von Schimmelbefall und Löchern im Boden.

Was sind häufige Unfallursachen?

Trotzdem stehen die meisten Unfälle am Ballermann bislang im Zusammenhang mit Alkohol.

Balkonstürze sind eine der häufigeren Todesursachen, das Phänomen hat sogar einen Namen: Balconing. Betrunkene Urlauber versuchen in ihren Hotels, vom Balkon in den Pool zu springen – aus Spaß oder weil sie sich aus ihrem Zimmer ausgesperrt haben. Dagegen gibt es in Spanien bereits Präventionskampagnen, auch die Regeln für Alkoholkonsum und -verkauf wurden verschärft.

2018, nachdem vier Menschen kurz hintereinander in den Tod gestürzt waren, sagte ein Lokalpolitiker im „Radio Mallorca“: „Angesichts der Exzesse, die wir hier täglich beobachten, ist es erstaunlich, dass es erst vier Tote in diesem Jahr gab.“