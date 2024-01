Vize-Verteidigungsminister der Ukraine „Dieser Krieg muss mit dem Verzicht Russlands auf Atomwaffen enden“

Herr Hawryliuk, der Deutsche Bundestag hat am Mittwoch gegen Taurus-Lieferungen an die Ukraine gestimmt. Sie verhandeln kommende Woche beim Kontaktgruppentreffen mit den Nato-Partnern über weitere Waffenlieferungen. Haben Sie den Taurus-Marschflugkörper jetzt abgeschrieben?

Trotz der negativen Bundestagsabstimmung erwarte ich, dass wir alle nötige Unterstützung erhalten werden – auch den Taurus. Deutschland und Frankreich führen eine starke Luftverteidigungskoalition zur Stärkung der ukrainischen Luftabwehr an und der Taurus könnte sie erheblich stärken. Er ist in der Lage, unzugängliche Standorte feindlicher Flugzeuge, Raketensysteme und Munitionsdepots zu treffen. Er hat eine größere Reichweite als andere Raketen und Marschflugkörper, die wir bereits erhalten haben, und ist zudem resistent gegen feindliche elektronische Kriegsführungssysteme.