Vorwahlen der Republikaner Wie sicher ist der Sieg Trumps in Iowa?

Donald Trump war der 45. Präsident der USA und strebt danach, auch der 47. zu werden. Dazu muss er sich zunächst in seiner eigenen Partei, den Republikanern, durchsetzen. Die Abstimmung in Iowa gilt dabei traditionell als wegweisend für den Rest des Wahljahres.

Doch wie sicher kann Donald Trump sein, hier als Sieger hervorzugehen? Drei Experten geben ihre Einschätzung ab. Alle Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.

Trumps Anhänger sehen ihn als Märtyrer

Jeremy Zogby ist geschäftsführender Partner bei John Zogby Strategies, einem Meinungsforschungsinstitut in den USA. Er meint, man muss auch die den Republikanern nahestehenden Unabhängigen im Blick haben.

Es sieht so aus, als ob Donald Trump in Iowa einen ausreichend großen Vorsprung vor seinen Gegnern hat. Ausgehend von den Umfragen, die ich in den vergangenen Wochen gesehen habe, müsste es schon eine Enthüllung oder einen Fehler großen Ausmaßes geben, um die Unterstützung für Trump zu brechen und Nikki Haley oder Ron DeSantis in greifbare Nähe kommen zu lassen.

Trumps engagierte und mobilisierte Basis hat bereits seit acht Jahren hochbrisante Anschuldigungen erlebt. Die jüngste Anschuldigung im Zusammenhang mit Epstein setzt noch eins drauf – vielleicht ist sie die bedeutendste von allen.

Denn Trumps Anhänger sehen ihn mit jedem Angriff zunehmend als Märtyrer. Gleichzeitig haben sie das Gefühl, dass zu viel auf dem Spiel steht.

Ich würde die den Republikanern nahestehenden Unabhängigen genau beobachten. Werden sie genug von dem politischen Drama haben und sich Haley zuwenden, die eher eine archetypische Politikerin darstellt? Kann DeSantis, auch bekannt als „Trump light“, die Wähler in Iowa davon überzeugen, dass er „the real deal“ ist? Oder ist dieser Zug selbst für die republikanisch orientierten Unabhängigen abgefahren? Genau das ist die Dynamik, die es zu beobachten gilt.

Die Partei will Trump

John Conway ist Strategiedirektor der Trump-kritischen Lobbygruppe Republican Accountability PAC. Er sagt, es gibt einen Weg für Haley, aber der ist schmal und ambitioniert.

Donald Trump scheint vor einem der größten Siege in der Geschichte der republikanischen Vorwahlen in Iowa zu stehen. Wenn es um Nikki Haley und Ron DeSantis geht, ist die einzige Frage, wer den zweiten Platz belegen wird.

Wenn Haley Zweite wird, ist DeSantis im Jahr 2024 erledigt, wenn nicht sogar ganz aus der republikanischen Politik verschwunden. Er wird vielleicht nicht sofort ausscheiden, aber jede Chance, die er in diesem Zyklus hatte, ist dahin. Aber dieser zweite Platz würde Haley vielleicht genug Schwung geben, um in New Hampshire – dem bei weitem aussichtsreichsten Bundesstaat für eine Nicht-Trump-Alternative – einen stärkeren Auftritt gegen Trump hinzulegen.

Aber selbst das ist ein schwieriges Unterfangen. Dass Chris Christie aus dem Rennen ausscheidet, ist eine gute Nachricht für Haley, da sich das Feld der Nicht-Trump-Kandidaten um sie herum konsolidieren wird. Aber Trump liegt in diesem Bundesstaat immer noch in Führung. Und selbst wenn Haley Trump schlagen sollte, würde sie in ihrem Heimatstaat South Carolina mit einem Rückstand von 30 Prozentpunkten auf Trump in die Umfragen gehen. Noch schlechter sieht es bei den Umfragen in den entscheidenden „Super Tuesday“-Staaten aus, die letztlich über den Kandidaten entscheiden werden.

Es gibt einen Weg für Haley, aber er ist unglaublich schmal und meist sehr ambitioniert. Und selbst wenn sie New Hampshire gewinnen sollte, ist nicht klar, wie ihr Weg zur Nominierung danach aussehen würde. Die Partei hat gesprochen, und sie will Trump.

Nicht alles ist nach Trumps Vorstellungen gelaufen

Jacob Heilbrunn ist Chefredakteur des amerikanischen Debattenmagazins „The National Interest“. Er meint, ein Sieg in New Hampshire würde Haley in die Lage versetzen, in ihrem Heimatstaat South Carolina eine effektive Kampagne zu führen.

Donald Trump will keinen Kampf um die Nominierung der Republikaner. Er will eine Krönung. Wird er sie bekommen? Nicht, wenn Nikki Haley etwas dazu zu sagen hat. Die ehemalige Gouverneurin von South Carolina steigt in den Umfragen, obwohl Trump sie mit einer „birther”-Botschaft ins Visier nimmt und behauptet, ihre indische Herkunft bedeute, dass sie keine echte Amerikanerin sei.

Jetzt sieht sich Trump mit dem Szenario konfrontiert, das er eigentlich vermeiden wollte – ein Zweikampf mit einer gewieften republikanischen Kandidatin, die in seinem Kabinett gearbeitet hat.

Die ganze Zeit über hat Trump so getan, als hätte er nichts zu befürchten. Er verlangte vom Nationalen Komitee der Republikaner, alle Debatten zwischen den Kandidaten auszusetzen. Als es sich weigerte, lehnte er es ab, an einer solchen teilzunehmen.

Trotz Trumps Gezeter sind die Dinge nicht genau so gelaufen, wie er es sich vorgestellt hat. Es ist ihm gelungen, seine Anhängerschaft aufzupeitschen, aber es gab keine Massenproteste gegen seine verschiedenen Anklagen. Seine Auftritte im Gerichtssaal werden meist mit einem kollektiven Gähnen quittiert.

Außerdem ist es eine offene Frage, ob er in Maine und Colorado auf den Wahlzetteln bleiben kann. Eine neue ABC-Umfrage zeigt, dass 56 Prozent der Amerikaner dafür sind, dass der Oberste Gerichtshof ihn von den Wahlen ausschließt. Der Oberste Gerichtshof wird nicht nur über seine Zukunft auf den Wahlzetteln entscheiden, sondern auch über seine weitreichenden Ansprüche auf Straffreiheit. Trumps Anwalt hat soeben angedeutet, dass er die Befugnis hätte, dem Navy Seal Team 6 den Befehl zu erteilen, einen innenpolitischen Rivalen zu eliminieren.

All dies passt zu Trumps ausdrücklichen Äußerungen, er wolle wie ein Diktator regieren und das Blut Amerikas reinigen. Sein Ziel scheint klar zu sein: Er will die Vorstellung von Amerika als pluralistischem Land durch eine Rückkehr zu nationalistischen Blut- und Boden-Vorstellungen ersetzen.

Das scheint in Iowa gut zu funktionieren, aber in New Hampshire könnte es anders aussehen. Für Trump könnte sich das Schicksal drehen. Er strauchelte 2016 in Iowa und erholte sich dann in New Hampshire. Acht Jahre später könnte es umgekehrt sein – und es könnte für Trump schwieriger werden, sich zu erholen, sollte Haley im Granite State gewinnen.

Ein Sieg in New Hampshire würde Haley in die Lage versetzen, in ihrem Heimatstaat South Carolina eine effektive Kampagne zu führen. Ihre Chancen sind gering, aber sie könnte sogar die Geburt einer neuen Republikanischen Partei einleiten.