Kindertheater in Berlin an den Feiertagen Frau Holle, ein himmlischer Zirkus und eine Weihnachtsgans

An den Feiertagen auf der Couch lümmeln und Filme schauen ist schön, mit der Familie ins Theater zu gehen, ist ein Erlebnis. Vielleicht am 24., wenn die Aufregung vor der Bescherung zu groß wird? Oder am 26, wenn schon ein bisschen die Luft raus ist? Es ist aber nicht so einfach jetzt noch Karten zu bekommen, denn viele Theater sind an den Feiertagen geschlossen oder bereits ausverkauft. Wir haben einige Aufführungen herausgesucht

Heiligabend wird im Galli Theater in Mitte ganz klassisch „Die Weihnachtsgeschichte“ aufgeführt, um 11.30 und 13 Uhr. Dabei wird die biblische Geschichte mit viel Humor und auf zeitgemäße Weise vermittelt. Was das bedeutet, können Eltern vorab im Trailer sehen (galli-berlin.de). Wer es nicht ganz so biblisch, aber dennoch traditionell haben möchte, kann um 11 Uhr das Figurentheater Grashüpfer besuchen und sich auf „Frau Holle“ freuen (Infos unter theater-treptower-park.de).

Am ersten Weihnachtstag kann im Pfefferberg Theater „Der furiose Küchenzirkus“ (15 Uhr) sowie „Auf Winterreise - das Weihnachtsprogramm für die ganze Familie“ (18 Uhr) angesehen werden. Der Küchenzirkus zieht am zweiten Feiertag in die Nähe des Yaam am Ostbahnhof in ein beheiztes Zirkuszelt. Damit ist die Atmosphäre für die beiden Clowns, die in ihre Küchenwelt einladen, perfekt. Um die Grundlage des Teiges zu rühren, verflechten sie geschickt artistische Kunststücke mit tänzerischen Choreografien und führen größenwahnsinnig ihre außergewöhnliche Küchentauglichkeit vor. Infos gibt es unter coqauvin.de oder pfefferberg-theater.de.

Im Pfefferberg Theater geht es dafür weiter mit der Winterreise (18 Uhr) und einer unverhofften Bruchladung von zwei Engeln auf der Erde in „Der himmlische Zirkus“ (15 Uhr). Auch hier wird Zirkus mit einer Theateraufführung vereint. Für die ganze Familie sind hier viele Überraschungen eingeplant.

Auch im Atze Musiktheater in Wedding wird am zweiten Weihnachtsfeiertag gespielt. Neben „Weihnachtsgangs Auguste“ (15 Uhr) haben Kinder auch die Möglichkeit in „Emil und die Detektive“ das Thema Weihnachten hinter sich zu lassen (16 Uhr). Infos unter atzeberlin.de.