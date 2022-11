Bad Santa Eine derbe Weihnachtskomödie

Der Weihnachtsmann wird von allen geliebt; und das nicht ohne Grund: er hört zu, er macht tolle Geschenke und er liebt Kinder. Doch ein Weihnachtsmann scheint da ganz aus der Rolle zu fallen: Willie Stokes entspricht so gar nicht dem Bild des wunderbaren Gutmenschen; der Kaufhaus-Weihnachtsmann trinkt jede Menge Alkohol, er flucht, er mag keine Kinder und beschimpft sie sogar.

Jetzt will er mit seinem Kompagnon, dem Weihnachtself Marcus, am Heilig Abend auch noch den Safe des Kaufhauses knacken. Der Kaufhaus-Detektiv kommt Bad Santa allerdings auf die Schliche. Doch gerade als Willie sich in Sue verliebt und sich ändern will, könnte ihm der Detektiv einen Strich durch die Rechnung machen.

