Baerbock, Tinder und viel KI Highlights der Republica 24, die man auch ohne Ticket sehen kann

Mehr als 1000 Sprecherinnen und Sprecher auf einer Fläche von mehr als zehn Fußballfeldern: Die Republica 2024 ist die größte aller Zeiten. Seit 2007 findet die Konferenz für die digitale Gesellschaft in Berlin statt und ist seitdem stetig gewachsen. Dieses Jahr findet sie in der Station am Gleisdreieck und dem Park im Technikmuseum statt.

Prominente Köpfe aus Politik, Wissenschaft und Journalismus kommen zusammen, um über eine Vielzahl an Themen zu diskutieren. In diesem Jahr lautet das Motto „Who Cares?“ – wer kümmert sich? Es geht, natürlich, um die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf Gesellschaft und Politik, und um aktuelle netzpolitische Debatten. Aber auch um die politische Polarisierung, die sich auch im Netz breitmacht, und dem Umgang mit Desinformation.

Die Veranstaltungen auf der größten Bühne, der Stage 1, lassen sich auch im Livestream verfolgen. Hier haben wir die interessantesten Talks zusammengetragen, für die man kein Ticket braucht.

Montag, 27. Mai 2024

Jenny Odell, Bernhard Pörksen: „Beyond Repair“, 12:30 bis 13:30 Uhr

Mit „Nichts tun“ hat die US-Künstlerin und Autorin Jenny Odell einen internationalen Bestseller geschrieben, darüber, wie man sich der Aufmerksamkeitsökonomie und dem Diktat der Produktivität entziehen kann. In ihrem Vortrag auf der Republica widmet sie sich dem Reparieren: eine einfache, aber immer seltener werdende Praxis und für Odell ein Ausweg aus einer Welt, die dem Konsum verschrieben ist. Im Anschluss spricht sie mit Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen.

Wege zur Republica Die Republica findet vom 27. bis 29. Mai in der Station Berlin am Gleisdreick statt. Standard-Tickets kosten 299 Euro, ermäßigt 99 Euro. Abendtickets gibt es täglich ab 18:30 Uhr für 18 Euro im VVK oder 20 Euro an der Abendkasse. Das Abendprogramm mit Vorträgen, Konzerten und Karaoke finde Sie hier. Die Veranstaltungen auf der größten Bühne, der Stage 1, werden via Livestream übertragen. Die Programm-Sessions der Bühnen 1-3 und 5-10 sowie der Lightning Boxer werden aufgezeichnet und die Videos im Nachgang auf YouTube veröffentlicht. Das komplette Programm finden Sie hier.

Justus von Daniels, Jean Peters: „Geheimplan gegen Deutschland – Die enge Verbindung zwischen AfD und Neonazis“, 16:15 bis 17:15 Uhr

Am 10. Januar 2024 veröffentlichte das Medienhaus Correctiv seine Recherche zu einem geheimen Treffen von Rechtsextremen, AfDlern und Unternehmern, die sich in Potsdam über Abschiebepläne im großen Stil, auch von deutschen Staatsbürgern, austauschten. Der Text löste eine Welle der Empörung und zahlreiche große Demonstrationen gegen Rechts in ganz Deutschland aus. Über die Recherche und ihre Folgen sprechen Justus von Daniels und Jean Peters, zwei der Autoren des Textes.

Johanna Degen: „Der Mensch als Rohmaterial der Technik: Parasozialität in Annäherung, Beziehung und Sex“, 17:30 bis 18:00 Uhr

Die Sozialpsychologin Johanna Degen ist bei ihren Studierenden auch als „Dr. Tinder“ bekannt. Sie erforscht seit langem die psychologischen Effekte, die Onlinedating in uns auslöst. In ihrem Vortrag spricht sie über parasoziale Beziehungen, die einer eigenen Logik folgen und in Konkurrenz zu unseren analogen Beziehungen stehen – und diese im Zweifelsfall negativ verändern können. Degen erklärt auf der Basis psychologischer Forschung, wie man Tinder und Co auf gesunde Weise nutzen kann.

Annalena Baerbock im Gespräch mit Johnny Haeusler„Außenpolitik in gewendeten Zeiten“, 19:15 bis 20:00 Uhr

Keine Republica mehr ohne Politprominenz. Im vergangenen Jahr war unter dem Motto „Cash“ Finanzminister Christian Lindner der naheliegende Gast aus der Bundesregierung. Das zu „Who Cares?“ nun Außenministerin Annalena Baerbock angekündigt ist, darf jeder selbst bewerten. Mit dem Festival-Mitgründer Johnny Haeusler wird sie über den aktuell inflationär bemühten Begriff der „Zeitenwende“ sprechen. Mit „Free Palestine“-Rufen darf gerechnet werden.

Dienstag, 28. Mai 2024

Eva Wolfangel: „Wo stehen Chatbots auf dem Weg zur Superintelligenz?“, 10:30 bis 11:00 Uhr

Es ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit, spätestens seit ChatGPT die Welt im Sturm erobert hat: Wie nah sind wir der künstlichen Superintelligenz, die dem Menschen überlegen ist? Die großen KI-Firmen wie OpenAI bestimmten zwar den Diskurs über solche Fragen, geben aber oft keine Auskunft über den tatsächlichen Stand der Forschung. Die Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel bringt Licht ins Dunkel.

Daniel Ziblatt: „Tyranny of the minority: how radical minorities threaten our free society“, 11:15 bis 11:45 Uhr

Sowohl George W. Bush als auch Donald Trump wurden Präsident, obwohl die Mehrheit der Amerikaner anders gewählt hatte. Das lag am bis heute unveränderten amerikanischen Wahlsystem – doch das Problem von Minderheiten, die in der Politik unverhältnismäßig den Ton angeben, ist spätestens seit dem Aufstieg der AfD auch ein deutsches Problem, so die These des amerikanischen Harvard-Professors Daniel Ziblatt, der seit einigen die Abteilung Transformationen der Demokratie am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin leitet. Seine Vorschläge, wie dem mit politischen Reformen entgegenzuwirken ist, stellt er auf dem Festival in einer knackigen halben Stunde vor.

Highlights der kleineren Bühnen Jenseits der großen Bühne gibt es natürlich auch zahlreiche Veranstaltungen – die sind zwar nicht im Livestream, aber nach der Republica zum großen Teil auf YouTube zu sehen. Zu den Highlights gehören Stella Assange, Menschenrechtsanwältin und Ehefrau von Julian Assange, die mit dem Hacktivisten Andy Müller-Maguhn Einblick über den Fall und ihren Kampf um die Medienfreiheit spricht. Die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung Ferda Ataman hält einen Vortrag über digitale Diskriminierung. Die Journalist:innen Daniel Drepper, Lena Kampf und Elena Kuch sprechen über ihre Recherchen zum Rammstein-Skandal und Machtmissbrauch in der Musikindustrie. Und die Correctiv-Redakteur:innen Justus von Daniels und Uschi Jonas diskutieren mit dem Soziologen Matthias Quent und der Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim über den Umgang mit Populismus im Superwahljahr 2024.

Payal Arora: „From Pessimism to Promise: Lessons from the Global South on Designing Inclusive Tech“, 15:00 bis 16:00 Uhr

Wird Künstliche Intelligenz uns alle unterjochen, unsere Kreativität und unsere sozialen Beziehungen zerstören? Diese pessimistische Sichtweise vieler Mainstream-Medien der westlichen Welt prangert Payal Arora an. Die Professorin für KI-Kulturen an der Uni Utrecht plädiert für eine positivere Sichtweise auf neue Technologien – wie es sie gerade unter jungen Leuten in Ländern des globalen Südens bereits gibt. Die „nächste Milliarde Nutzer“ sieht das Digitale als eine Chance, trotz politischer Herausforderungen in ihren Ländern zu überleben. „Pessimismus ist etwas für diejenigen, die privilegiert sind und es sich leisten können, mit Verzweiflung zu leben“, sagt Arora.

Esra Karakaya: „Ich weiß nicht, wie du es siehst – aber zukunftsfähig ist das nicht.“, 18:45 bis 19:15 Uhr

Die einen sagen Krise, die anderen Transformation. Es tun sich jedenfalls Dinge im Journalismus, der Kampf um die Aufmerksamkeit der Leser:innen ist so hart wie nie zuvor. Wie sich die Berichterstattung dadurch verändert, was funktioniert und was dem Informationsanspruch sowie dem Vertrauen der Menschen in die Medien eher entgegenwirkt – das analysiert Esra Karakaya. Die Journalistin und Gründerin eines Medienunternehmens, das News und Talkshows für Millennials und Gen Zs of Color produziert, hat sich zum Ziel gesetzt, unterrepräsentierte Perspektiven sichtbarer zu machen und damit auch Menschen zu erreichen, die sich von den deutschen Medien sonst eher weniger angesprochen fühlen.

Mittwoch, 29. Mai 2024

Karl Lauterbach im Gespräch mit Johnny Häusler: „Wie geht’s uns denn heute?“, 12:30 bis 13:30 Uhr

Bei dem Motto „Who cares?“ darf der Gesundheitsminister natürlich nicht fehlen. Karl Lauterbach (SPD) steht dem Mitbegründer der Republica, Johnny Haeusler, eine Stunde lang Rede und Antwort. In dem Gespräch soll es um die Zukunft der Pflege gehen und darum, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf sie hat. Themen sind außerdem die Pandemie und die Frage, ob wir bei der nächsten besser aufgestellt sein werden, und natürlich die Legalisierung von Cannabis.

Arne Semsrott: „Machtübernahme: Was tun, wenn die AfD an die Regierung kommt?“, 18:00 bis 18:30 Uhr

Was mancher noch verdrängen möchte, beschäftigt andere schon sehr konkret: Es ist Superwahljahr und dass die AfD in Deutschland an Einfluss gewinnen wird, steht zu erwarten. Der Journalist und Politikwissenschaftler Arne Semsrott leitet seit 2014 die Recherche- und Transparenzplattform „Frag den Staat“, aktuell wird er von der Berliner Staatsanwalt verklagt, weil in seiner Verantwortung Gerichtsakten zur Letzten Generation veröffentlicht wurden. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, bei der Republica zu fragen: Was kann die Zivilgesellschaft tun, was ist die Rolle von Medien, Justiz, Gewerkschaften, Unternehmen, wenn in Deutschland antidemokratische Kräfte an die Macht kommen?