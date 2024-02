Comedy-Serie auf AppleTV+ Der schlechteste Straßenräuber aller Zeiten

Diesen Dialog kennen wohl alle Johnny-Depp-Fans: „Sie sind der schlechteste Pirat, den ich kenne“, sagt Commodore Norrington zu Captain Jack Sparrow. „Aber sie kennen mich“, erwidert der Freibeuter in „Fluch der Karibik“ nicht ohne Stolz. Dick Turpin war kein Pirat, sondern ein legendärer englischer Straßenräuber des 18. Jahrhunderts. Seine Abenteuer wurden in Literatur, Theater, Film und Fernsehen vielfach nacherzählt und ausgeschmückt. In der Fernseh-Comedy „Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin“ (ab 1. März auf AppleTV+) werden nun ein paar neue Kapitel hinzugefügt.

Dargestellt wird der ebenso zartfühlende wie einfallsreiche Straßenräuber vom englischen Comedian und Schauspieler Noel Fielding, der vor allem durch die TV-Comedy „The Mighty Boosh“ bekannt wurde. Sein Dick Turpin wird nun eher zufällig zum Chef der Essex-Gang. Aber auch, weil er als Veganer das väterliche Fleischer-Handwerk ablehnt.

Warum haben Sie nicht gesagt, dass Sie der berühmte Dick Turpin sind? Jedermann möchte von Ihnen ausgeraubt werden. Ein namenloser Kutschen-Passagier bietet dem Straßenräuber freiwillig Geld und Frau an – allerdings nur in einem Traum von Richard „Dick“ Turpin.

In der Hierarchie der Räuberbanden rangieren die vier Essex-Outlawas ganz weit unten. Nur noch die Doobery Brothers in ihren hellblauen Strampelanzügen haben einen noch schlechteren Ruf. Immerhin hat Turpin mit dem korrupten Gesetzeshüter Jonathan Wilde (Hugh Bonneville) einen ebenbürtigen Gegenspieler. Weil Turpin ihn nicht an seinen Beutezügen beteiligen will, lässt Wilde nichts unversucht, den Räuber an den Galgen zu bringen.

Es sind besonders die Outfits, seine Haarpracht sowie sein gewinnender Charme, die für Dick Turpin sprechen. Der britische Humor mag bei ihm und seinen außergewöhnlichen Weggefährten nicht ganz so trocken sein wie einst bei den Monty Pythons mit ihrem fliegenden Zirkus, unterhaltsam ist diese Serie allemal.