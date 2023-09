Flatrate für Batman, Donald Duck & Lucky Luke Comic-Streamingdienst soll weiter ausgebaut werden

Vor drei Monaten haben mit Egmont Ehapa und Panini zwei der größten deutschen Comicverlage „Swoosh“ gestartet, eine digitale Plattform nach dem Prinzip der Streaming-Dienste für Filme.

Dort gibt es seitdem ein kontinuierlich wachsendes Angebot an Mainstream-Comics , das von zahlreichen Disney-Serien mit Donald Duck und Co. über „Lucky Luke“ und „Star Wars Comics“ bis zu diversen Superhelden-Reihen vor allem aus dem Programm des US-Verlags DC („Batman“, „Superman“) reicht.

Nach dem ersten Vierteljahr zieht Jörg Risken, Verlagsleiter Zeitschriften beim in diesem Fall federführenden Verlag Egmont Ehapa, auf Anfrage des Tagesspiegels eine positive Zwischenbilanz und sagt, welche Titel beim Publikum besonders gut ankommen und wie das Programm ausgebaut werden soll.

Jörg Risken ist Publishing Director Magazines bei der Egmont Ehapa Media GmbH in Berlin. © Nadine Stenzel / Egmont Ehapa

Wie wird das neue Angebot bislang angenommen?

Mit dem Start von Swoosh sind wir sehr zufrieden. Wir haben von unseren Kundinnen und Kunden überwiegend positives bis sehr positives Feedback erhalten. So wird das Angebot etwa sehr intensiv über viele Stunden hinweg genutzt.

Das „Lustige Taschenbuch“ mit seinen Nebenreihen ist bislang der erfolgreichste Titel des Streaming-Angebots. © Screenshot: Tagesspiegel

Was kommt besonders gut an?

Besonderen Zuspruch findet der Zugriff auf das Archiv einiger Comic-Serien in der Swoosh-App, da ein guter Anteil des digitalen Angebots im Pressehandel nur teilweise oder nicht mehr verfügbar ist. Im Schnitt lesen unsere Abonnenten jeden zweiten Tag in der Swoosh-App. Die größten Fans kommen dabei auf bis zu 3000 Seiten im Monat. Grundsätzlich lässt sich sagen: Wer in Swoosh liest, kommt gerne wieder.

Liegen die bisherigen Abo-Zahlen über oder unter den Erwartungen?

Wir können leider keine konkreten Zahlen nennen, aber wir können sagen, dass wir unsere Ziele bisher erreicht haben.

Welche sind das?

Die Ambitionen, die wir aktuell haben, sind zweierlei. Natürlich schauen wir in erster Linie auf die Nutzerzahlen, aber was für uns in dieser Phase mindestens ebenso wichtig ist, ist die Intensität der Nutzung der Swoosh-App. Unsere Kunden nutzen die App in starkem Maße mit einer hohen Lesedauer. Das ist für uns ein wichtiger Indikator, da wir bei einer intensiven Nutzung von einer hohen Kundenzufriedenheit ausgehen.

Welche Reihen wurden bislang am meisten nachgefragt?

Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) und die dazu gehörenden Nebenreihen sind bei den gelesenen Seiten ganz vorne. Das überrascht wenig, da das LTB auch im Pressehandel mit Abstand der stärkste Titel ist. Mit etwas Abstand folgen dann „Micky Maus“, „Lucky Luke“ sowie diverse Titel aus dem Comic-Portfolio von Panini.

Das „Lustige Taschenbuch“ ist auch in der gedruckten Fassung einer der Langzeit-Bestseller von Egmont Ehapa. © dpa/Caroline Seidel

Wie sieht es mit der geplanten Ausweitung des Angebots aus?

Eine Ausweitung des Angebots haben wir auf alle Fälle fest im Blick. Wir werden uns im November nach einer Analyse der ersten Swoosh-Monate entscheiden, in welchen Bereichen wir das Angebot erweitern. Wir schauen uns dabei sowohl die weitere Ausweitung des aktuellen Portfolios als auch die Aufnahme weiterer beziehungsweise neuer Verlage und deren Angebote an.

Wie sieht es mit der erwogenen Kooperation mit weiteren potenziellen Verlagspartnern aus?

Auf weitere Verlagspartner werden wir nach der Anlaufphase zum Jahresende gezielt zugehen. Unser Ziel ist es, das Angebot noch breiter und vielfältiger zu machen.

Was wäre aus Verlagssicht nach den ersten drei Monaten noch wichtig zu erwähnen?

Wir sind gut gestartet, aber Swoosh steht in vielerlei Hinsicht noch am Anfang. Wir haben noch viel vor, so wollen wir etwa das Angebot und die technischen Features weiter verbessern. Mit unserer App wollen wir ein innovatives Comicangebot schaffen, welches es den Kundinnen und Kunden ermöglicht, neue Themen und Comicreihen auszuprobieren oder verpasste Ausgaben der eigenen Lieblingscomics aufzuholen.