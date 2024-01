CTM und „Strike Germany“ Festivalstart unter erschwerten Bedingungen

Zuri Maria Deiß, die Pressesprecherin des Musikfestivals Club Transmediale, ist im Stress. Die Ende Dezember von Berlins Kultursenator Joe Chialo aufgesetzte sogenannte Antidiskriminierungsklausel hat für ordentlich Wirbel bei einigen der bereits für das Festival gebuchten Acts gesorgt. Wer bei einer mit öffentlichen Geldern geförderten Kulturveranstaltung in Berlin auftreten möchte, muss ein deutliches Bekenntnis gegen Antisemitismus abgeben, so Chialos Plan. Damit brachte er Teile der hiesigen, bald aber auch internationalen Kunst- und Kulturszene auf die Palme. Von Gesinnungsschnüffelei war die Rede, von einem McCarthyismus, der sich in Deutschland ausbreite. Und so trudelten die ersten Absagen beim CTM ein, der ersten mit öffentlichen Geldern geförderten Großveranstaltung in Berlin nach Einführung der Klausel.