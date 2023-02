Das Werktagebuch des Büchner-Preisträgers Wilhelm Genazino Melancholie und Glückssuche

Zu den Maximen des im Dezember 2018 verstorbenen Schriftstellers und Georg-Büchner-Preisträgers Wilhelm Genazino es, dass das Glück nicht unbedingt zum Leben dazu gehöre, auch nicht eine „jederzeit verfügbare Lustigkeit“. Immer gelte es, „der herrschenden Glückssucht“ etwas entgegenzusetzen, und das taten nicht wenige seiner wunderbaren kleinen, zwar handlungsarmen, dafür um so beobachtungs- und gedankenreicheren Romane.

Irgendwann schlägt das falsch angefangene Leben in ein Schicksal um. Wilhelm Genazino

Dass er trotzdem sich dem Glück nicht verweigerte, das lässt sich jetzt in dem von Jan Bürger und Friedhelm Marx herausgegebenen Genazino-Buch „Der Traum des Beobachters“ nachlesen. „Ein paar Seiten Dostojewski allein am Strand, ein erstaunliches Glück“, hat Genazino da 2004 notiert, in dem Jahr, in dem ihm der Georg-Büchnerpreis verliehen wurde. Oder auch: „Glück ist, wenn mir etwas einfällt. Es ist ein wirkliches Glück, denn ich weiß nicht, wo es herkommt, wer es mir geschenkt hat, warum gerade ich es bekomme.“

Das ihm etwas einfällt, er nicht nur ganz unwillkürlich inspiriert wurde, dafür hat Genazino allerdings selbst geradezu streng Sorge getragen. Von 1972 an, da hatte er gerade erst einen Debütroman veröffentlicht und versuchte sich als freier Autor vor allem mit Radiobeiträgen durchzuschlagen, führte er ein sogenanntes Werktagebuch. Immer wenn er rausging, und er ging viel raus, passioniert und ziellos, nahm er einen Stift und einen Block mit und schrieb seine Beobachtungen, Einfälle und Gedanken auf, in Cafés, Kneipen, Restaurants oder gleich auf der Straße.

Wieder zuhause angekommen und immer wenn er mindestens eine Seite hatte, tippte er die Notizen dann auf seiner Schreibmaschine ins Reine und heftete die Blätter dann ab, versehen mit Datum und Kürzel. Dafür braucht es Disziplin, einen Hang zum Buchhalterischen, beides war Genazino zu eigen.

Aber er wusste eben auch, wie es in einem Eintrag von 1974 heißt, drei Jahre bevor der erste Band seiner Angestelltenromansaga „Abschaffel“ erschien, die ihm seinen ersten großen Erfolg bescheren sollte: „Prosa muss man mit System schreiben, das heißt: regelmäßig. Der Vorteil der Regelmäßigkeit liegt darin, dass man in den Vorteil jeder vernünftigen Tätigkeit kommt, und diese Vernunft besteht darin, dass man seine Arbeit wiedererkennt.“

Über vierzig Jahre hat Genazino diese Werktagebücher geführt und 38 handelsübliche Aktenordner damit gefüllt, die er dann bereits 2012 als Vorlass dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach übergeben hat. „Der Traum des Beobachter“ versammelt nun erstmals Auszüge daraus, schön chronologisch, Jahr für Jahr und mit kleinen Anläufen, in denen die Herausgeber über Genazinos jeweiligen Veröffentlichungen des Schriftstellers informieren, über sein Fortkommen und seine Erfolge, und auch über die private Veränderungen und Unglücke.

Letztere wiederum finden kaum Niederschlag in den ausgewählten Einträgen. Vielfach sind es Aphorismen, die Genazino als ein Meister dieser Form zeigen („Irgendwann schlägt das falsch angefangene Leben in ein Schicksal um“, von 2003), vielfach sind es Ideen für Romane, die Genazino ausarbeitet, für „Abschaffel“, einen „Arbeitslosenroman“, einen „Jugendroman“ oder für ein „Kofferbuch“ (aus dem später der Roman „Die Liebesblödigkeit“ wird), auch seine vielen Dankesreden bereitet er hier vor, und immer wieder Nachdenken über das Schreiben, Bücher, Lektüren, den Roman als solches.

Auffällig wenig findet sich zum jeweiligen Zeitgeschehen (was dem Fokus der Herausgeber auf das Werkimmanente geschuldet sein mag), dafür gibt es diverse schöne Dokumente, so wie beispielsweise das Schuhtester-Stellenangebot von der Firma Bata.

Genazino bewarb sich darauf, wie ein Bata-Antwortbrief beweist („Bis bald in der großen BATA „Schuh-Test Familie“), ohne dass man erfährt, ob er wirklich als Tester unterwegs war. Zwei Jahrzehnte später hat diese Episode allerdings Eingang in seinen Roman „Ein Regenschirm für einen Tag gefunden“, mit dem Genazino nach einer lobenden Besprechung im Literarischen Quartett zum Bestsellerautor avancierte.

Dass das Glück für ihn aber nicht in solchen ökonomischen Erfolgen und noch mehr Ruhm bestand, das beweisen auch die Einträge in den Jahren nach 2001. Wenn es um Scham, um das unbedingte Vermeiden von Peinlichkeit, um Wehegefühle, Melancholie und Vergeblichkeit ging, kam kaum ein anderer Autor an Genazino heran: „Man verbraucht die Hälfte der eigenen Lebenszeit, um der Diktatur seiner Biografie zu entkommen“, schrieb er 2014. Gerade in diesen Bereich spricht dieser Autor vielen aus der Seele, und so ist „Der Traum des Beobachters“ gleichermaßen Trostbuch und Genazino-Lesebuch.

