Der Fall Til Schweiger Produktionsfirma Constantin zur Untersuchung nach dem Schweiger-Skandal

Ein Regisseur und Hauptdarsteller, der Alkohol am Filmset trinkt und gewalttätig wird; eine Constantin-Mitarbeiter; eine von vielen Mitwirkenden als „eher mäßig“, „schlecht“ oder „sehr schlecht“ bezeichnete Stimmung am Set; ein Sprachjargon seitens des Regisseurs, der als „grenzwertig, übergriffig und verletzend“ empfunden wurde; ein schwerer Unfall wegen eines maroden Dachs – und viele viele Überstunden: Das ist das Ergebnis einer unabhängigen Untersuchung der Vorfälle am Set von Til Schweigers aktuellem Kassenschlager „Manta Manta – zwoter Teil“.

Die Produktionsfirma Constantin hatte sie bei der Anwaltskanzlei Schwarz in Auftrag gegeben, nachdem der „Spiegel“ Ende April schwere Vorwürfe gegen Deutschlands größten Filmstar erhoben hatte. Das Magazin berichtete, nach Gesprächen mit 50 aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern Til Schweigers, unter anderem von Wutausbrüchen unter Alkoholeinfluss und dass Schweiger einem Constantin-Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen habe, der verhindern wollte, dass Schweiger betrunken aufs Set kommt. Der Dreh wurde an diesem Tag abgebrochen.

Die Kanzlei führte ebenfalls Interviews, mit 40 von 108 „Manta“-Teammitgliedern, neun Constantin-Mitarbeiter:innen und Schweiger selbst. Vier Mitwirkende äußerten sich zudem schriftlich, wie Mathias Schwarz beim Pressegespräch im Berlin erläuterte. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die „Spiegel“-Recherchen weitgehend zutreffen, er bestätigt zum Beispiel den „tätlichen Übergriff“ , und dass Schweiger Weißwein beim Dreh getrunken habe.

Zur angeblichen Beschimpfung gegenüber einer Mitarbeiterin – „Wenn das Bier nicht kalt genug ist, reiße ich dir den Kopf ab“ – sagte Schwarz, das Getränk habe Schweiger nicht für sich geordert, sondern für eine Szene. Auch sei der Satz von einigen als scherzhaft eingestuft worden. Schweiger selbst könne sich nicht erinnern. Die Spitznamen „Imperator“ und „Todesstern“ für den Regisseur hätten schon lange vor dem „Manta“-Dreh im Sommer 2022 existiert.

Ist der Bericht tatsächlich unabhängig? Die Kanzlei Schwarz hat die Constantin schon öfter in Medienangelegenheiten vertreten. Er ergibt jedenfalls ein zwiespältiges Bild, vermerkt er doch auch, dass die Mehrheit der Befragten kein generelles Angstklima wahrnahm, keine sexistischen Übergriffe festzustellen waren und die meisten Befragten die Stimmung von „sehr gut“ bis „okay“ einschätzten. Jedenfalls nicht anders als bei anderen Produktionen.

Genau hier möchte Constanin-Chef Martin Moszkowicz ansetzen. Er bittet nochmals um Entschuldigung und gesteht Fehlverhalten ein. Zum Beispiel das Fachkräftemangel-bedingte Fehlen einer veritablen Produktionsleitung bei „Manta Manta – zwoter Teil“, die hätte einschreiten können, als Schweiger während des Drehs insgesamt 75 zusätzliche Script-Seiten verfasste, die auch noch realisiert werden wollten. Aber Moszkowicz möchte das Gespräch gerne weg von Schweiger hin auf den Maßnahmenkatalog lenken, mit dem die größte deutsche Kinofilm-Produktionsfirma künftig Machtmissbrauch am Set verhindern und für mehr Wertschätzung sorgen will.

Fragen nach Schadenersatzforderungen gegenüber Schweiger („vorerst nicht“) und einer künftigen Zusammenarbeit mit dem Star („im Moment haben wir kein gemeinsames Projekt“) beantwortet er deshalb zwar freundlich, aber eher knapp. Sehr viel ausführlicher berichten er und Viola Jäger, eine von drei „Manta“-Produzentinnen, von den neuen Maßnahmen bezüglich Arbeitsklima, -sicherheit und -zeit. Er stamme aus einer Künstlerfamilie und sei mit einer Künstlerin verheiratet, so Moszkowicz, Ehemann der Filmemacherin Doris Dörrie. Auch deshalb habe er sich sein Leben lang um ein respektvolles Umfeld für Kreative bemüht. Wenn nur eine Person mit dem Arbeitsklima nicht zufrieden sei, sei das eine Person zu viel. Was also tun, wenn Alkoholkonsum am Set ohnehin ein vertragliches „No Go“ ist, Compliance-Regeln schon länger gelten (bislang jedoch für die Festangestellten der Firma, weniger für die Freischaffenden bei Produktionen), es am „Manta“-Set aber trotzdem zu grobem Fehlverhalten kam?

Neuerdings gibt es bei Constantin-Drehs eine externe Vertrauensperson vor Ort, die dem Team vorgestellt wird und jederzeit ansprechbar ist. Führungskräfte erhalten „Conduct-Coachings“. Jedes Team, also zum Beispiel die Kamera-Unit, wählt einen Team-Captain zur Verbesserung der Kommunikation – wobei es da laut Viola Jäger noch hakt, da etliche vor der Verantwortung zurückschrecken. Ebenfalls neu: Über Feedback-Boxen, die man per QR-Code vom Handy aus ansteuern kann, können anonym Beschwerden eingereicht und nach Drehschluss Bewertungen durchgeführt werden.

Es geht um Niedrigschwelligkeit: Mitarbeitende sollen sich trauen, sich zu melden, wenn sie sich schlecht behandelt fühlen. Und auch wenn der Bericht keine Missachtung der Sicherheitsstandards als Unfallursache beim „Manta“-Dreh feststellt, soll bei der Sicherheit mehr evaluiert werden. Und die Arbeitszeit? Überstunden sind weiterhin nur einvernehmlich möglich und werden selbstverständlich vergütet. Voraussetzung dafür ist eine „Null-Toleranz-Linie“ bei der Dokumentation: Jeder Arbeitsstunde muss korrekt erfasst werden.

Herrschen bald paradiesische Verhältnisse an Constantin-Sets, mit Vorbildcharakter für andere Produktionen? Nein, nicht alle Probleme können die Maßnahmen lösen, das gemeinsam mit einem dreiköpfigen Beraterteam erarbeitet wurden, darunter der Schauspielerin und Filmakademie-Präsidentin Alexandra Maria Lara. Denn erstens ist der hohe Zeit-, Geld- und Kreativitätsdruck bei Filmproduktionen deshalb nicht über Nacht verschwunden, es gilt weiterhin, die Balance zwischen künstlerischer Freiheit und festgezurrten Arbeitsregeln zu finden. Zweitens können Sanktionen aufgrund von Fehlverhalten wie etwa eine Trennung von Teamleitungen, Schauspieler:innen oder gar Regisseur:innen zum Filmabbruch führen, mit immensen finanziellen Folgen für freischaffende Cast- und Crew-Mitglieder und für zuarbeitende Dienstleister. Deshalb hat jetzt auch die Produzenten-Allianz eine Havarie-Regelung auf ihre Agenda gesetzt.

„Manta Manta - zwoter Teil“ ist einer der größten deutschen Kinohits 2023, mit 1,2 Millionen Besuchern. Im Dezember startet der nächste, schon vor „Manta“ abgedrehte Til Schweiger, Titel: „Das Beste kommt noch“. Auch diese Produktion verantwortet Viola Jäger mit, laut Kanzlei-Bericht gab es dort „keine alkoholbedingten Vorfälle“. Die Freundschaftskomödie hat ebenfalls das Zeug zum Kassenschlager, wie alle Schweiger-Filme. Es ist wie bei Rammstein: Das Publikum bleibt seinen Idolen treu, auch wenn diese ihre Macht mutmaßlich oder nachweislich missbraucht haben.

