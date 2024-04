Die Straße des Sonnenkönigs Rainer Haubrichs Buch über die Geschichte der Champs-Élysées

Dreimal marschierten siegreiche deutsche Truppen die Champs-Élysées hinunter, 1814, 1871 und 1940. Auch 1914 hatte die deutsche Führung fest damit gerechnet. Wilhelm II. soll sich sogar im Grand Hotel Astoria, nahe dem Arc de Triomphe, eine Suite reserviert haben, um dort die Siegesparade abzunehmen.

Ein wenig bekanntes Detail aus der jahrhundertelangen Historie der Prachtstraße, die für die Pariser so identitätsstiftend ist wie der Kurfürstendamm für die Berliner. Über dessen Geschichte hatte der Architekturkritiker und „Welt“-Redakteur Rainer Haubrich ein spannendes Buch vorgelegt, jetzt folgte eines über „Les Champs“.

Wo Mata Hari verhaftet wurde

Was fast eine Fortsetzung bedeutet: Gerade auch über ihre Boulevards war die Geschichte beider Metropolen oft miteinander verwoben, sei es dass die Spionin Mata Hari am 13. Februar 1917 in einem Hotel an der Champs-Élysée verhaftet wurde oder Droschkenkutscher Gustav Hartmann aus Wannsee, der „Eiserne Gustav“, am 4. Juni 1928 umjubelt in die berühmte Straße einbog.

Das Buch © it Rainer Haubrich: Die Champs-Élysées. Eine kurze Geschichte des berühmtesten Boulevards der Welt. Insel Verlag, Berlin. 159 Seiten, 16 Euro

Unzählige Touristenscharen sind den Pariser Boulevard hinauf- und hinunterflaniert, das Wissen um dessen Geschichte dürfte aber sehr lückenhaft geblieben sein – ein Mangel, dem Haubrich unterhaltsam abhilft. Wer weiß schon, dass die „Elysischen Felder“ auf ein Dekret Ludwigs XIV. zurückgehen und zu Ehren seines Nachfolgers am Ort des Triumphbogens ein fünfstöckiger und begehbarer Elefant stehen sollte.

Allenfalls dürfte m Gedächtnis sein, dass doch noch einmal deutsche Soldaten über den Boulevard marschierten – bei der Parade am 14. Juli 1994 als Teil des Eurokorps. Die meisten Franzosen fanden das gut.