Ein Hoch auf die Brumsel Fünf Kinderbücher, die gut gealtert sind

Prügelstrafen, Rassismus, alte Rollenbilder: Es gibt zahlreiche Gründe, wieso Eltern von einstigen Standardwerken heute lieber die Finger lassen, wenn zum Einschlafen vorgelesen werden soll. Doch es geht auch anders: Wir stellen fünf Titel vor, die nichts von ihrem Zauber verloren haben.

1. „Katze mit Hut“ von Simon und Desi Ruge

Sonderlinge brauchen zum Wohnen ein sonderliches Haus, findet die Katze mit Hut, der das Ab-7-Jahre-Buch von 1980 den Titel verdankt. In dem (inzwischen mit der Augsburger Puppenkiste auch verfilmten) Hausbesetzer-Klassiker von Desi und Simon Ruge kapert die Katze ein verlassenes Haus in Stackeln an der Kruke, alsbald ziehen Findlinge, Pensionäre, Obdachlose und weitere Wohnungssuchende ein.

Dazu gehören Käpt’n Knaack (kartenspielender Seefahrerhund), das permanent schwatzenden Dudelhuhn, die Puddingbrumsel, der Zappergeck, das minderbegabte, aber leidenschaftlich klavierspielende Baby Hübner (Gattung Musikferkel), die erfinderischen Gebrüder Erbsenstein und der schüchterne Hundertfuß. Der ist so lichtscheu, dass er ausgebrannte Glühbirnen sammelt und sich gerne in den Pantoffelkartons auf dem Wohnzimmerschrank aufhält.

Eigentlich herrscht in dem Haus eine miese Aura, verursacht von der unglücklichen Kindheit seines Eigentümers. Die wild zusammengewürfelte WG kann die düsteren Vibes jedoch vertreiben. Diversität, das sagte in den Achtzigern noch keiner. Das Glücklich-Wohnen des Hauses findet trotzdem auf eine derart diverse Weise statt, dass die Lektüre bis heute Riesenspaß macht. Wer Wortspiele mag, freut sich schon an den Namen der WGler. Und ein bisschen sanfte Revolution ist auch dabei. (chp)

2. „Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren

Wie könnte man Ronja Räubertochter nicht mögen? Da wächst ein Mädchen auf einer Burg auf, inmitten raubeiniger Halunken, lernt mit ihnen lachen und fluchen (Potz Pestilenz! Zum Donnerdrummel!), streunt tagelang allein durch den Wald und vermisst: nichts.

Diese Selbstgenügsamkeit ist aus Erwachsenensicht das vielleicht Schönste an diesem Buch. Auch beide Eltern sind noch da. Keine Mutter muss sterben, kein Vater auf fernen Inseln mit rassistischen Namen weilen, damit dieses Kind in sein Abenteuer finden darf. Dieses wartet hier nicht im ungestümen Wald (trotz Wilddruden, Graugnomen, Rumpelwichten), sondern innerhalb der heimischen Burgmauern. Denn die soll Räubervater Mattis plötzlich mit einem anderen, obdachlos gewordenen Räuberhauptmann teilen. Unerhört!

Während die verfeindeten Räuberhauptmänner und ihre Rotten noch poltern, haben deren Kinder sich längst angefreundet. Und wie erpressen sie den Frieden der starrsinnigen, testosteronüberbordenden Haudegen-Väter? Durch Liebesentzug.

Von überwältigender Naturerfahrung über die Suche nach friedlichem Miteinander bis hin zum Gegenmodell von Helikopterelterntum: Dieses Buch hat alles, was Kinder auch 2024 umtreiben dürfte. (les)

3. „Momo“ von Michael Ende

Über die Sprache in Kinderbüchern gab es bereits viele Diskussionen und auch Michael Endes Werk stand schon in der Kritik. Seine „Jim Knopf“-Bücher sind inzwischen in einer überarbeiteten Version ohne N-Wort zu kaufen. Statt darüber zu sinnieren, ob das nun gut oder schlecht ist, kann man einfach „Momo“ lesen – Endes bestes Buch und eindeutig gut gealtert.

Klar, besorgte Eltern von heute könnte es noch besorgter machen, dass die junge Heldin happy damit ist, allein in einem verlassenen Amphitheater zu leben. Momo ist die Anti-Barbie, ganz ohne Besitz, aber voller Vertrauen in die Menschheit. Ihre vielen Freunde und Freundinnen kümmern sich um sie, bringen ihr Essen und Decken. Momo gibt ihnen dafür etwas zurück, von dem viele gar nicht wussten, dass sie es brauchen: Sie hört unglaublich gut zu.

Dadurch regt sie Fantasie an, die Kinder können plötzlich besser spielen und die Geschichtenerzähler besser Geschichten erzählen. Das Idyll wird gestört, als die grauen Herren auftauchen und den Menschen ihre Zeit klauen. Plötzlich sind alle dem Regime der Effektivität unterworfen und Momo macht sich auf den Weg, sie zu bekämpfen.

„Momo“ ist ein tolles Kinderbuch, ein märchenhafter Roman, der auch Erwachsenen Spaß macht, mit seiner Kapitalismuskritik und dem Plädoyer für Entschleunigung, Müßiggang, Fantasie, das mit den Jahren immer aktueller geworden ist: Die neuen Zeitstehler heißen Instagram, TikTok und Co. (iba)

4. „Elf Freunde müsst ihr sein“ von Sammy Drechsel

„Elf Freunde müßt ihr sein“ – das klingt in Zeiten des durchkommerzialisierten Fußballgeschäfts schrecklich naiv. Aber was die 1955 erschienene Jugenderinnerung des Sportreporters und Mitbegründers der „Lach- und Schießgesellschaft“ Sammy Drechsel erzählt, ist der Anfang von allem Erfolg. Gerd Hoffmann, Matze Krause und Karl-Heinz „Heini“ Kamke (Drechsels Geburtsname) wollen im Berlin der 30er Jahre Fußball-Schulmeister werden. Die 13-jährigen Volksschüler aus Wilmersdorf müssen sich zusammenraufen, der chaotische Haufen sich zur verschworenen Gemeinschaft zusammenfinden. Es gilt Eifersüchteleien, Streitereien und verschossene Elfmeter zu überwinden.

Drechsels pathetisch-nostalgisches Buch liest sich wie rasende Fußballreportage. Wo immer eine Klippe auf dem Weg zum Endspiel auftaucht, wird sie mit Pfiffigkeit, Einfallsreichtum und Einsatz genommen. Der Text lässt die politischen Zeiten außer Acht, nicht aber die sozialen Nöte, wo der Kauf eines Paars Fußballschuhe eine Familienkasse arg strapazieren kann.

Fußball, jedenfalls der Fußball auf der Ebene von Hinterhöfen und Bolzplätzen, zeigt sich als Wettbewerb der verschworenen Gemeinschaft, dem Gegner mehr Bälle ins Tor zu hauen als selber zu kassieren. „Eine Art Kästner für kleine Kicker“, hat die „Financial Times“ die Hörbuchfassung, gelesen von Dieter Hildebrandt, genannt. Mehr Lob geht nicht. (jbh)

5. „Oh, wie schön ist Panama“ von Janosch

Es waren einmal ein kleiner Bär und ein kleiner Tiger, die wohnten in einem kleinen, gemütlichen Haus am Fluss. Alles war perfekt, bis sie eines Tages eine Kiste aus dem Fluss fischten. Auf ihr stand „Panama“ und sie duftete nach Bananen. Ganz Panama würde nach Bananen riechen, so wurde Panama zum Land ihrer Träume. Und dann machten sie sich auf den Weg.

„Oh, wie schön ist Panama“, Janoschs 1978 erschienener Kinderbuchklassiker, beginnt märchenhaft. „Wenn man einen Freund hat, braucht man sich vor nichts zu fürchten“, lautet die zentrale Botschaft. Der kleine Bär und der kleine Tiger nehmen eine Angelrute und einen Kochtopf mit und natürlich die Tigerente, die es im wirklichen Leben zum Liebling der Spielzeugindustrie bringen sollte.

Die Freunde begegnen einer Maus, die nicht glauben will, dass Panama größer ist als ihr Mauseloch, werden von Hase und Igel in deren Haus eingeladen und lassen sich von einer Kuh ins Bockshorn jagen. „Wohin geht’s denn hier nach Panama?“, fragen sie, und die Kuh antwortet: „nach links“. Aber wenn man immer nach links geht, landet man wieder dort, wo man herkam.

Am Ende, ein Wunder, erreichen Bär und Tiger tatsächlich Panama. Es handelt sich um ihr altes Haus am Fluss, das sie nun renovieren. Sie waren in die Ferne aufgebrochen und haben in ihrem Herkunftsort das Ziel ihrer Träume erkannt. (chs)