Fernsehen ohne Kabel, Satellit oder Antenne Google TV erhält einen Live-Tab

Der Begriff „Cord Cutting“ stammt aus den USA. Gemeint ist damit, dass in vielen Haushalten der klassische TV-Kabelanschluss nicht zuletzt aus Kostengründen gekündigt – also das Kabel durchschnitten – wird. Stattdessen werden Streamingdienste und TV-Live-Streams via Internet genutzt. Das Thema bekommt für deutsche Kabel-TV-Nutzer im kommenden Jahr eine ganz neue Brisanz.

Im Juli 2024 tritt eine wichtige Änderung in Kraft. Für Wohnungsvermieter entfällt die Umlagefähigkeit der TV-Kabel-Gebühren. Noch können Vermieter die Gebühren für den TV-Anschluss auf die Betriebskosten umlegen. Die Mieter profitierten davon, dass die Vermieter mit den TV-Anbietern günstige Konditionen vereinbaren konnten. Der Nachteil: Die Mieter konnten nicht selbst entscheiden, auf welchem Weg sie ihr TV-Programm beziehen wollten. Künftig haben sie die Qual der Wahl.

Für Besitzer eines Smart-TV-Fernsehers wird dabei das Internet immer interessanter. Laut Internet-TV-Anbieter Zattoo kann sich jeder Dritte, der von der Kabel-TV-Änderung betroffen ist, einen Wechsel Richtung IP-TV vorstellen. In diese Kerbe schlägt eine neue Funktion für Geräte mit Google TV. Über den neuen Live-Tab werden die TV-Programme direkt in die Startseite eingebunden und sind damit ebenso einfach zu erreichen, wie die Filme und Serien der bevorzugten Streamingdienste.

Die Sender sind nun direkt über den Startbildschirm erreichbar. © Zattoo

Zu den ersten Partnern, die Google für die neue TV-Funktion gewonnen hat, gehören in Deutschland der zu ProSiebenSat1- gehörende Dienst Joyn sowie der Internet-TV-Anbieter Zattoo.

Google TV Google TV ist auf Smart-TV-Fernsehern mit Android-Betriebssystem oder über spezielle HDMI-TV-Sticks verfügbar, mit denen auch ältere TV-Geräte zu smarten Fernseher aufgerüstet werden können. Um via Live-Tab die Fernsehprogramme ansteuern zu können, müssen die Konten von Joyn beziehungsweise Zattoo via Smartphone oder Tablet mit Google Home verknüpft werden. Die neue Funktion soll bis Donnerstagabend auf allen Google-TV-Geräten zur Verfügung stehen.

„Indem die Inhalte von Zattoo jetzt direkt bei Google TV zu sehen sind, bieten wir einen noch einfacheren und schnelleren Zugang zu Live-TV-Inhalten“, kommentierte Constanze Gilles, bei Zattoo zuständig für das Konsumentengeschäft, die Neuerung.

Der kostenfreie Zattoo-Zugang mit zusätzlichen Werbeeinblendungen ist auf Smart-TV-Geräten auf 30 Stunden im Monat limitiert, der unlimitierte Premium-Zugang mit 159 Sendern – davon 146 in HD – bei zwei zeitgleichen Streams kostet 9,99 Euro im Monat.

© Joyn/ProSiebenSat1

Auch bei Joyn gibt es einen kostenfreien Basis-Zugang. Er umfasst 65 Free-TV-Sender, darunter neben allen öffentlich-rechtlichen Sendern und den Sendern von ProSiebenSat1 auch weitere TV-Sender wie Eurosport, Deluxe Music und Comedy Central.

Die Programme der RTL-Familie gehören indes nicht dazu. Für Pay-TV-Channel wie Sat1 emotions, ProSieben Fun oder eSports1 und mehr Sender in HD-Qualität wird ein Joyn Plus+-Abo für 6,99 Euro im Monat benötigt.

Die Inhalte von Joyn und Zattoo können aber auch wie bereits zuvor über die Apps der Smart-TV-Geräte genutzt werden, auch wenn es sich dabei nicht um Google TV handelt.