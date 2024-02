Jahresbericht des Presserates So viele Rügen wie nie zuvor

Der Deutsche Presserat hat 2023 so viele Rügen erteilt wie noch nie in einem Jahr zuvor. 73-mal verhängte er seine schärfste Sanktion für besonders schwere Verstöße gegen den Pressekodex. Im Jahr zuvor hatte er lediglich 47 Rügen ausgesprochen. 22 Rügen wurden ausgesprochen, weil die journalistische Sorgfaltspflicht verletzt wurde.

Als positiv bewertet der Presserat, dass er Beschwerden über die relevantesten Nachrichtenthemen größtenteils als unbegründet zurückweisen konnte. „Bei großen Themen wie den Kriegen in Israel und Gaza sowie in der Ukraine haben die Print- und Online-Medien ganz überwiegend sauber gearbeitet“, so die Sprecherin des Presserats Kirsten von Hutten. Auch insgesamt waren wie in den Jahren zuvor mehr als zwei Drittel der behandelten Beschwerden unbegründet.

Zur Berichterstattung über den Angriff der Hamas vom 7. Oktober und den Krieg in Israel und Gaza gingen im vergangenen Jahr 83 Einzelbeschwerden ein, die sich auf 67 Artikel in Print- und Online-Medien bezogen. Überwiegend vermuteten die Beschwerdeführenden Verstöße gegen die Sorgfaltspflicht nach Ziffer 2 des Pressekodex. Jedoch hat der Presserat bei den Israel-Beschwerden bislang keinen Verstoß gegen den Pressekodex festgestellt.

„Gerade in Krisenzeiten wünschen sich Leserinnen und Leser eine Berichterstattung, die ethischen Standards gerecht wird“, sagte von Hutten. „Redaktionen sollten Fehler transparent korrigieren, mit der Leserschaft das Gespräch suchen und ihre Arbeit erklären, wenn sie kritisiert werden.“