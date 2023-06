Juristische Untersuchung der RBB-Affäre Ergebnisse lassen weiter auf sich warten

Bis zum 30. Juni sollte die Kanzlei Lutz Abel die Ergebnisse der juristischen Untersuchung der RBB-Affäre um die ehemalige Intendantin Patricia Schlesinger und Ex-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf vorlegen. Diese Frist hatte der Verwaltungsrat den Juristen gesetzt, nachdem sich die im Juli 2022 in Auftrag gegebene externe Untersuchung immer mehr in die Länge gezogen hat.

Neben der Compliance-Untersuchung soll die Kanzlei zudem Schlussfolgerungen aus den Vorgängen ziehen, die den Rundfunk Berlin-Brandenburg in seine schwerste Krise gestürzt hat. Als eine Konsequenz hatte Interims-Intendantin Katrin Vernau dem Sender ein rigoroses Sparprogramm verordnet, zu dem auch schmerzhafte Einschnitte ins Programm gehören.

Die juristische Aufarbeitung der Krise wird nun offenbar noch länger dauern. Weder ist absehbar eine Sitzung des Verwaltungsrates anberaumt, in der die Kanzlei Ergebnisse präsentieren könnte, noch gibt es in der Sitzung des RBB-Rundfunkrates in der kommenden Woche einen entsprechenden Tagesordnungspunkt. Somit stellt sich die Frage, ob mit der Präsentation noch vor Amtsbeginn der neuen Intendantin Ulrike Demmer im September gerechnet werden kann.

Da bahnt sich was an. Benjamin Ehlers, Vorsitzender des RBB-Verwaltungsrates, war in der vergangenen Woche äußerst optimistisch, dass die Kanzlei Lutz Abel bald Ergebnisse präsentiert.

Dabei war Verwaltungsratschef Benjamin Ehlers in der vergangenen Woche noch äußerst optimistisch, dass die Untersuchungen von Lutz Abel, die Stand Mai 1,46 Millionen Euro gekostet haben, bald beendet sein könnten. „Da bahnt sich was an“, hatte Ehlers auf Anfrage des Tagesspiegels gesagt.

Doch nicht nur das Gutachten von Lutz Abel verzögert sich. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass bei den Ermittlungen gegen Wolf, Schlesinger, ihren Ehemann Gerhard Spörl und zwei andere Personen nicht vor Jahresende mit „neuen, mitteilungsfähigen Sachstand“ zu rechnen sei.

Auf Anfrage erklärte die Ermittlungsbehörde, dass die Dauer des Verfahrens von den „jeweilig zu führenden Ermittlungen“ abhängig sei. „Sobald diese umfassender sind – Vernehmungen vieler Zeug:innen, Auswertung von umfangreicheren Beweismitteln, Komplexität des Verfahrens o.ä. – dauern die zu führenden Ermittlungen entsprechend länger und erst nach deren Abschluss kann eine Abschlussentscheidung durch die Staatsanwaltschaft Berlin ergehen“, teilte eine Sprecherin mit. Sie betonte, „dass die Staatsanwaltschaft jede organisatorische Maßnahme zur Beschleunigung des Verfahrens ausschöpft“.