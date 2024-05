Kandidaten für WDR-Chefposten stehen fest Georg Restle wird nicht WDR-Intendant

Die Fans von Georg Restle müssen jetzt sehr tapfer sein. Sein Name steht nach Tagesspiegel-Informationen nicht auf der Liste der Kandidaten und der Kandidatinnen für die Nachfolge von WDR-Intendant Tom Buhrow. Die Findungskommission hat aus den insgesamt 18 Bewerbungen vier Personen in die engere Auswahl für die am 27. Juni angesetzte Wahl genommen.

Das Einstiegsgehalt wird deutlich unter dem von Buhrow liegen

Aus dem WDR selbst können sich Programmdirektor Jörg Schönenborn und Verwaltungsdirektorin Katrin Vernau Hoffnung machen. Nicht aus dem Sender, wohl aber aus der ARD kommt Helge Fuhst, zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell. Vierter im Bund ist Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington. In genau dieser Reihenfolge dürfen auch die Wahlchancen des Bewerber-Quartetts gesehen werden.

Die Vergütung wird bei der Neubesetzung der Intendantenstelle niedriger sein als die des scheidenden Amtsinhabers Buhrow. Das Einstiegsgehalt werde „deutlich unterhalb des Gehalts des aktuellen Intendanten gesehen“, sagte die WDR-Verwaltungsratsvorsitzende Claudia Schare Anfang März dem epd. Konkreter äußerte sie sich nicht. Buhrow ist der Top-Verdiener unter den Spitzenmanagern der ARD: Im Jahr 2022 erhielt er eine Gesamtvergütung von 433.200 Euro.