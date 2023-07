Kolumne „Berliner Trüffel“, Folge Nummer 29 Platzhirsche im Tiergarten

Die beiden Wapiti-Hirsche aus Bronze strahlen eine lässige Ruhe aus. Sie knien bequem, den Kopf stolz erhoben, mit gespitzten Ohren und wachen Nüstern. Jahrzehntelang schmückten sie den Rosengarten im Tiergarten. Für mich bleiben sie unlöslich verbunden mit der Erinnerung an romantische Rendezvous aus dem Vor-Dating-Zeitalter, die schließlich in den Ehebund mit einer Tagesspiegel-Autorin mündeten.

Eine andere Freundin liebte die Hirsche seit Kindertagen. Als wir vor ein paar Jahren ziellos spazierend im Rosengarten anlangten, strich sie mit der Hand über deren Rücken und war irritiert. „Irgendwas fühlt sich anders an.“ – „Schau mal, die Roststellen und Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg sind wegrestauriert worden.“ – „Diese Schufte!“

Ursprünglich gehörten die Hirsche gar nicht zum Mobiliar des Rosengartens, sondern standen seit 1901 am Floraplatz. Heimisch sind Wapiti-Hirsche in Nordamerika. Womit wir bei der Entstehungsgeschichte der Tierskulpturen wären: Der Berliner Bildhauer Rudolf Siemering hatte 1882 einen internationalen Wettbewerb für ein Washington-Denkmal in Philadelphia gewonnen. Die dafür entworfenen Tierdarstellungen gefielen so gut, dass Kopien für den Tiergarten in Berlin gegossen wurden. So sind sie auch ein Zeugnis der engen deutsch-amerikanischen Kulturbeziehungen vor dem Ersten Weltkrieg.

2020 kehrten die Bronzehirsche an den Floraplatz zurück, zusammen mit zwei Bisons und zwei Elchen, die in der Nachkriegszeit andernorts aufgestellt waren. Ein Stier und ein Grizzlybär waren seit Kriegsende verschollen, sie wurden in Bronze nachgegossen. Gartendenkmalpflegerisch ist der amerikanische Mini-Zoo zweifellos ein Gewinn, doch die barbusige Amazone zu Pferd von Louis Touaillon in der Platzmitte degradiert die Tiere zu Staffagefiguren. Im Rosengarten kamen die lässigen Platzhirsche stärker zur Geltung.