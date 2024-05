Konferenz „Prompting Culture“ Was ist der Wert von Kreativität in Zeiten von KI?

„Standing on the shoulders of giants“ – dieser Satz von Isaac Newton fiel auf der KI-Konferenz „Prompting Culture“ gleich mehrere Male. Versammelt hatten sich dort am vergangenen Sonntag, einen Tag vorm Start der Digitalkonferenz Republica, Kulturschaffende aus Kunst, Musik, Theater, Museen und Bibliotheken. Im Lokschuppen des Technikmuseums in Berlin diskutierten sie über den Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf die Kultur. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur in Zusammenarbeit mit der Republica.