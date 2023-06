Machtmissbrauch an deutschen Bühnen Herrscht am Gorki Theater in Berlin immer noch ein „Klima der Angst“?

Die Nachrichten sind irritierend, und nicht einmal das Gorki Theater selbst sieht sich bisher in der Lage, klarstellende Informationen zu den Ungereimtheiten bezüglich der Mediation nach den Machtmissbrauchsvorwürfen am Haus zu geben.

Bei einer anonymen Befragung zum Machtmissbrauch an deutschen Bühnen insgesamt, die RBB-Reporter für das „ARD-Mittagsmagazin“ durchgeführt haben, äußerten sich auch ein gutes Dutzend aktueller und ehemaliger Mitarbeitender des Maxim Gorki Theaters, ebenfalls anonym.

Ihnen zufolge hat sich wenig an der Bühne geändert, seit 2019 Vorwürfe gegen Shermin Langhoff wegen Machtmissbrauchs an die Senatsverwaltung für Kultur übermittelt wurden, die 2021 öffentlich wurden. Von verbaler Gewalt und Mobbing am Haus war die Rede, nachgewiesen wurden die Anschuldigungen allerdings nie. Im Dezember 2020 wurde Langhoffs Vertrag noch einmal bis 2026 verlängert.

Dem TV-Bericht zufolge existieren laut Wahrnehmung der Auskunftgebenden viele der Probleme nach wie vor, einige Mitarbeitende hatten sich laut RBB 2021 erneut an die Kulturverwaltung gewandt. Wieder ist von einem „Klima der Angst“ die Rede, aus Angst vor Repressalien traue sich kaum jemand, Kritik zu äußern.

Irritierende Auskunft des Berliner Senats

Irritierend ist nun nicht zuletzt die Auskunft des Berliner Senats zu dem damals von der Kulturverwaltung unter Senator Klaus Lederer vorgeschlagenen Mediationsverfahren. In einer Pressemitteilung des RBB heißt es, die Mediation sei rund ein halbes Jahr später durch die Vertrauensstelle Themis für beendet erklärt worden, wie aus einer Antwort der Senatsverwaltung auf eine Anfrage im Abgeordnetenhaus hervorgehe.

Den Reportern teilte die nach dem MeToo-Skandal 2018 gegründete Vertrauensstelle allerdings mit, Themis beteilige sich nicht an Mediationsverfahren in Unternehmen oder Theatern und führe auch keine durch. Auf RBB-Nachfrage will sich der damalige Kultursenator und Linken-Politiker Lederer zu diesem Widerspruch nicht äußern. Er könne keine Akteneinsicht mehr nehmen, um seine Erinnerungen zu verifizieren. Und die aktuelle Verwaltung unter seinem Nachfolger Joe Chialo (CDU) möchte die damaligen Vorgänge nicht kommentieren.

Frage ans Gorki: Hat eine Mediation nun stattgefunden und wenn ja, von wann bis wann? War sie abgeschlossen, bevor der Vertrag der Intendantin verlängert wurde? Noch liegt keine Antwort vor, der Pressesprecher des Theaters konnte dem Tagesspiegel bis Redaktionsschluss auch nicht mitteilen, wie lange es dauert, bis er die gewünschten Informationen in Erfahrung bringen kann.

Die Intendantin selbst ließ dem Sender über ihren Rechtsanwalt ausrichten, dass sie erst Stellung nehmen könne, wenn ihr konkrete Sachverhalte bekannt seien, sie verwies außerdem auf den Datenschutz.

An der nichtrepräsentativen Umfrage waren rund 750 Bühnenschaffende aus allen Bundesländern beteiligt. Fast 90 Prozent gaben an, sie seien persönlich schon mit Machtmissbrauch konfrontiert gewesen. Am häufigsten handelte es sich der Erhebung zufolge um verbale Übergriffe von Intendant:innen und Personen in Führungspositionen. Auch ist von Willkür bei Entlassungen und in 130 Fällen von sexuellem Missbrauch die Rede.

Bei der teils im Multiple-Choice-Verfahren vorgenommenen Befragung konnten auch persönliche Kommentare hinzugefügt werden. Darunter finden sich Sätze wie: „Kaum jemand traut sich mehr sich kritisch zu äußern aus Angst, das könne zur Nichtverlängerung führen. Aus demselben Grund schleppen sich die Solisten auch mit Fieber auf die Bühne.“

Ein Teilnehmender berichtet, dass ihm als Anfänge eine Hauptrolle versprochen worden sei, im Austausch mit sexuellen Handlungen. „Dies habe ich abgelehnt und wurde daraufhin mit der kleinstmöglichen Rolle besetzt.“ (mit dpa)