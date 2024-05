Neues Format „Fake Train“ Wie Rezo gegen Fake News vorgehen will

Neues vom Youtuber Rezo und zum Thema Medienkompetenz: Amazon arbeitet für das Format „Fake Train“ mit dem YouTuber zusammen. Dieses wird von i&u TV produziert, nicht für Prime Video, sondern für den kostenfreien Amazon-Streamingdienst Freevee, wo das Format laut i&u TV am 5. Juni starten soll.

Unterstützt wird „Fake Train“ von der Bundeszentrale für politische Bildung, die damit die Medienkompetenz in einer jungen Zielgruppe schärfen möchte. „Spielerisch und auf Augenhöhe“, wie es heißt. Die Verbreitung von Desinformationen beanspruche einen immer größer werdenden Platz im Internet und vor allem in den sozialen Medien.

Im Superwahljahr 2024 werde fast die Hälfte der Weltbevölkerung an die Wahlurne gebeten. In diesem Zusammenhang werden Desinformationen bewusst gestreut, um die gesellschaftliche Polarisierung zu verschärfen und das Vertrauen in staatliche Stellen zu untergraben. „Fake Train“ solle jungen Menschen aufzeigen, die eigene Informationsbeschaffung und Meinungsbildung zu hinterfragen und gleichzeitig deren Urteils- und Handlungskompetenz fördern.

Mehr als 13 Millionen Follower

In der sechsteiligen Show will Rezo seine prominenten Gäste (darunter Xatar, Twenty4Tim, Naomi Jon, Parshad Esmaeili, Calvin Kleinen, Rewinside und Nico Stank) in den „Fake Train“ schicken und dabei ihr Wissen zu Fake News, Desinformation und Verschwörungserzählungen auf die Probe stellen. Schaffen sie es in unterhaltsamen Spielen die Lügen zu entlarven und die nächste Station unmanipuliert zu erreichen?

Die Promis im Fake Train müssen entscheiden: Was ist hier echt und was Fake? Die verschiedenen Spiele befassen sich mit Inhalten, Mechanismen, Gefahren und Dynamiken von Desinformationen.

„Ich freue mich bei ,Fake Train’ dabei zu sein“, wird Rezo zitiert, „da Medienkompetenz auf Social Media, gerade kurz vor einer Europawahl, nicht nur bei den älteren Generationen, sondern auch bei manchen von den jüngeren Leuten ein Problem ist.“

Rezo zählt mit kanalübergreifend mehr als 13 Millionen Followern zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars in Deutschland und wurde in der Vergangenheit unter anderem mit dem Nannen Preis und dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Er hat sich auch schon mit dem Axel Springer Verlag und der CDU angelegt.