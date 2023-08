NS-Aufklärung, Zerstörungswut, Kontrollverlust  Berliner Indie-Entwickler bei der Gamescom

Von allen geladenen Sprechern, die am vergangenen Mittwochabend die Spielemesse Gamescom in Köln eröffneten, war es ausgerechnet der hochrangigste Politiker, der daran erinnerte, dass es in der Branche nicht nur um Geld geht. „Spielen formt Kultur (…) Spielen ist, sich Geschichten erzählen, Welten entwickeln, etwas ausprobieren, das man im Alltag nicht ausprobieren kann. Und das in einem Raum, der erstmal keinem Zweck dient.“ sagte der Vizekanzler Robert Habeck, der das „weltgrößtes Gaming-Event“ eigentlich schon im vergangenen Jahr einläuten sollte, dann aber spontan absagen musste.