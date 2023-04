Open Studios in Weißensee Jonas Burgert und 16 weitere Künstler öffnen zum Gallery Weekend

Das Pfund, mit dem Berlin als Kunststadt so richtig wuchern kann, sind die Künstler und Künstlerinnen. So viele wie in kaum einer anderen Stadt haben sich hier angesiedelt und halten vor allem dem Produktionsstandort die Treue. In Berlin wird gewerkelt, ausgestellt wird weltweit.

Die Aura des Künstlerateliers, in dem die ganze wundersame Verwandlung vom Material zum Kunstwerk stattfindet, ist ungebrochen – auch wenn so manche Künstlerin nur noch einen Laptop mit Bildschirm benötigt. In den vergangenen Jahren hatte Malerstar Jonas Burgert bereits mehrmals anlässlich des Gallery Weekends die Pforten seines großen Atelierareals in Weißensee geöffnet. Wenn man sich einen Kreativstandort vorstellen will, dann diesen, mit Swimmingpool und Badehaus im Fabrikhof.

Feier des Netzwerks

Auch in diesem Jahr laden Burgert und 16 weitere Künstler:innen zum Open Studio während des Gallery Weekends ein. Auch wenn das Star-Aufgebot nicht ganz so groß ist wie in früheren Jahren, als Burgert unter dem Label „Ngorongoro“ eine internationale, in Berlin angesiedelte Künstler:innen-Riege für eine riesige Gruppenausstellung mobilisierte.

Eine Feier des Netzwerks ist es aber trotzdem. Man kann bei erfolgreichen Malern wie Martin Eder und Christian Achenbach oder beim britischen Bildhauer John Isaacs vorbeischauen. Geöffnet sind auch die Ateliers auf dem gleich um die Ecke liegenden Kunststandort in der Langhansstraße, wo Malerinnen wie Jenny Brosinski oder Stefanie Hillich arbeiten. Zwischendurch gibt es immer mal wieder Performances und Musik (Lehderstr. 34, Langhansstr. 132, Sa 29. und So 30. April, 11-19 Uhr).