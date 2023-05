World Press Photo Ausstellung 2023 Die Schmerzen der Welt

Die Menschen verschließen allzu gern die Augen vor dem Zustand der Welt? Das stimmt nicht. Im Gegenteil. Sie wollen wissen, wollen sehen und die visuelle Kraft dokumentarischer Fotografie im Kontext einer Ausstellung erleben. Sie wollen dem widerständigen Blick jener Iranerin begegnen, die der Fotojournalist Ahmad Halabisaz am 27. Dezember 2022 einfängt. Die junge Frau trotzt am Rande eines belebten Platzes in Teheran der gesetzlichen Hijab-Vorschrift, aus Solidarität mit der in der Haft gestorbenen Kurdin Masha Amini. Ein starkes Bild.