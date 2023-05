Zum Tod von Tina Turner Die Löwin

Sie zählte zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Musikgeschichte. Manche sagen: auch zu den größten. Denn mit Hits wie „What’s Love Got To Do With It“, „The Best“, „We Don’t Need Another Hero“ und „Typical Male“ definierte Tina Turner den Sound der 80er Jahre mit, die Blüte des Pop mit ihrer Dreifaltigkeit aus Michael Jackson, Prince und Madonna, hinter der sie nur um ein Weniges zurücktrat.