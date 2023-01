Live aus Rom TV-Requiem für Benedikt XVI.

Das ZDF zeigt von 9 Uhr 05 Uhr bis 11 Uhr 15 Uhr live vom Petersplatz in Rom die Trauerfeier - zu sehen auch im Livestream in der ZDF-Mediathek. Moderator Andreas Klinner führt durch die Sendung. Mit dabei ist der ZDF-Vatikanexperte Jürgen Erbacher. Als Reporter ist Andreas Postel, Leiter des ZDF-Studios in Rom, mit seinem Team im Einsatz.

Stephan Kulle moderiert für Phoenix

Phoenix berichtet ebenfalls umfangreich über die Abschiedszeremonie für Benedikt XVI.. Zentrales Element ist die Trauerfeier auf dem Petersplatz, die Phoenix live überträgt. Für den Sender verfolgt der Theologe und Moderator Stephan Kulle das Geschehen in Rom, er kommentiert die kirchliche Zeremonie und vermittelt Hintergründe.

Der Sender ntv überträgt von neun Uhr bis elf Uhr live vom Petersplatz. Moderatorin Annika de Buhr führt durch die Sendung, mit dabei als Experte: Antonius Hamers, katholischer Priester und Domkapitular in Münster. Als Reporter ist Udo Gümpel, Italien-Korrespondent von ntv, mit seinem Team vor Ort im Einsatz. Der Sender Welt beginnt ab 8 Uhr 45 seine Livestrecke „Requiem für Papst Benedikt XVI“. Die Moderation im Nachrichtenstudio haben Carsten Hädler und Lena Mosel. Kommentieren wird Papst-Experte Lucas Wiegelmann vom „Welt“-Forum. Reporter in Rom ist Steffen Schwarzkopf. Auch das Fernsehen des Bayerischen Rundfunks (BR) - Benedikt XVI. stammte aus Bayern - berichtet von 8 Uhr 45 bis 11 Uhr 30 live aus Rom. Den Gottesdienst kommentieren Erwin Albrecht und Elisabeth Möst. Vor Ort in Rom spricht BR-Chefredakteur Christian Nitsche mit Gästen über den Abschied von Benedikt XVI. und sein Vermächtnis.

Der zentrale öffentliche Teil der Trauerfeierlichkeiten findet ab 9 Uhr .30 auf dem Petersplatz statt. An der Seite von Pilgern und Kirchenvertretern nehmen internationale Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft an der Abschiedszeremonie teil. Aus Deutschland sollen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz anreisen.



Nach ersten Planungen zeigt das Erste am Donnerstag keine eigene Sondersendung. „Aber das Thema wird selbstverständlich in der Regelberichterstattung des Ersten einen großen Platz einnehmen“, sagte eine Sprecherin. Traditionell wechseln sich die beiden Hauptsender bei großen internationalen Feierlichkeiten ab. Zudem ist die ARD bereits durch die Sendungen von Phoenix und BR vertreten.



Benedikt XVI., der erste deutsche Papst seit knapp 500 Jahren, wird am Donnerstag in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. Der deutsche Theologe mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger war am 31. Dezember 2022 im Alter von 95 Jahren gestorben. (mit dpa)

