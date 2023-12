Mehr sichere Stellplätze Neue Fahrradabstellanlagen an Berlins U- und S-Bahnhöfen

Ab 2024 können Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer am Berliner U-Bahnhof Alt-Mariendorf ihr Fahrrad in einer Sammelschließanlage sicher am Bahnhof unterstellen. Die Schließanlagen werden über die App „Park Your Bike“ betrieben und bieten Platz für 24 Fahrräder. In der dreimonatigen Pilotphase ist die Nutzung kostenfrei möglich, danach können sich Fahrradfahrer eine Monatskarte für 7 Euro oder eine Jahreskarte für 70 Euro kaufen.

Die Anlagen werden im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung und der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klima- und Umweltschutz finanziert.

Insgesamt gibt es demnach an vier Bahnhöfen solche Anlagen: Neben dem U-Bahnhof Alt-Mariendorf werden Stellplätze angeboten am S-Bahnhof Friedrichsfelde-Ost (Lichtenberg), U-Bahnhof Wutzkyallee (Neukölln, Rotraut-Richter-Platz) sowie am S-Bahnhof Schöneweide (Treptow-Köpenick, Vorplatz S-Bhf.).

Die Rede ist von jeweils 24 Stellplätzen - davon 20 in einer Sammelgarage in Form von Doppelstockparkern und sowie vier Stellplätzen in Einzelboxen. Mehr Informationen unter: www.infravelo.de